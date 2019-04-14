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Davutoğlu'ndan yeni parti iddialarını güçlendiren ziyaret

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'ya seyahat edip kritik isimlerle görüştüğü ve en az 50 vekille yeni bir parti kuracağı iddia edildi.

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31 Mart seçimlerinden sonra Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddiası gündeme gelmişti. Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'da hazırlık turları attığı ve en az 50 vekille yeni bir parti kuracağı iddia edildi.

Yeni parti konusunda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun isimleri öne çıkmıştı. Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, konuya ilişkin bugünkü "Davutoğlu Ankara'yı turladı..." başlıklı yazısında, Ahmet Davutoğlu'nun Ankara turunu kaleme aldı.

"DAVUTOĞLU ANKARA'YA GELDİ"

Ahmet Takan, "Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren azledilen Başbakan unvanına sahip Ahmet Davutoğlu, önceki gün (Cuma) Ankara'ya geldi" ifadelerini kullandı.

"ESKİ VE YENİ AK PARTİLİ VEKİLLERLE GÖRÜŞTÜ" İDDİASI

"Davutoğlu, 1 günlük kısa ama hızlı bir Ankara turu yaptı" diyen Takan şöyle devam etti:

"Çok sayıda eski ve yeni AKP'li isimlerle görüştü. Ahmet Davutoğlu'nun görüştüğü isimlerden bazılarıyla konuştum. 'Hoca' yeni parti kurma konusunda çok kararlıymış... 'En az 50 milletvekili ile' yeni partisini kuracağını iddia ediyor fakat bu isimleri söylemiyormuş... 'Beni Batı'da destekliyor' diyormuş... Ali Babacan'ın da kendi yanında yer alacağını iddia ediyormuş. Ancak, Davutoğlu ile görüşen AKP'liler çok temkinli. 'Hoca' ile Abdullah Gül arasında uzun süredir yaşanan soğukluğun devam ettiğine dikkat çekiyorlar. Ali Babacan'ın tavrının kesinleşmesini bekliyorlar..."

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Yorumlar

(1)
01

Cafer Güneş - Saadet partisine rakip geliyor.%1,04 oy oranı.hitabet sanatı:0 beyhude iş bunlar.

Yanıtla . 0Beğen 14 Nisan 18:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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