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Sivaslılarda başkan değişiyor

Geçen Pazar günü çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenen Kocaeli Sivaslılar Derneği’nin 12'nci olağan genel kurulu dernek binasında gerçekleşti. Genel kurulda iki aday yarıştı.

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Geçen hafta çoğunluğun sağlanamayarak ertelendiği Kocaeli Sivaslılar Derneği’nde 12'nci olağan genel kurul gerçekleşti. 226 üyesi bulunan Kocaeli Sivaslılar Derneği üyeleri, yeni başkanını seçmek için derneğin Belediye İş Hanı bulunan dernek binasında bir araya geldi. 3 yıldır görevi sürdüren mevcut Başkan Nevzat Kaleli’nin yeniden aday olmadığı kongrede, Mehmet İlbeyli ve Emine Kaçav başkanlık için yarıştı. Adaylardan Emine Kaçav bir yakınının rahatsızlığından dolayı kongreye katılamadı.

'DAHA FAZLA KATKI GEREK'

Saygı duruşunun ardından Divan Başkanlığına Av. Mustafa Ersin Zaralıoğlu, divanın katipliklerine ise Fahri Demirci ve İstiklal Sancılı seçildi. Ardından derneğin faaliyet raporları okundu. Olağan kongrede konuşan Divan Başkanı Av. Mustafa Ersin Zaralıoğlu, “Sizlerle beraber olmak beni çok mutlu ediyor. Bu gün yeni yönetimi seçeceğiz. Kim seçilecekse hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hali vakti yerinde olan hemşehrilerimizin daha fazla katkı yapması gerekiyor. Umarım bundan sonra daha iyi imkanları yakalarız” dedi.

ADAYLARDAN ANLAMLI VAATLER

2018 yılından devreden miktar 15 bin 522 lira olarak açıklanırken 2019 yılının bakiyesi 12 bin 804 lira olarak açıklandı. Daha sonra denetim kurulunun raporları okundu. Denetim kurulunun yeni yönetime ise 12 bin lira devir yaptığı açıklandı. Ardından Başkan adayı Emine Kaçav adına konuşan Başkan Yardımcısı Ahmet Keçiyokuşu, “Ben ve ekibim bu göreve seçildiği takdirde derneğimizi en iyi şekilde yönetmeye çalışacağım. Geleneksel olarak devam ettirdiğimiz Aşık Veysel etkinliğini kaldığı yerden devam ettireceğim. Senede bir kez gece düzenleyeceğiz. Sivaslı olup burada okuyan öğrencilere burs verilecek. Kadınları gününde bir etkinlik yapacağız.  Derneğimize emek vermiş geçmiş dönem yöneticilerle istişare toplantıları yapacağız” diyerek vaatlerini sıraladı. Keçiyokuşu’ndan sonra konuşan Başkan adayı Mehmet İlbeyli, “Siz değerli hemşehrilerimizin teveccühü ile bayrağı devralıp hizmetlere kaldığı yerden devam edeceğiz” dedi. Ekin EKEN

MEHMET İLBEYLİ’NİN LİSTESİ

Mehmet İlbeyli, Minta Aydın, Meltem Çalışkan Arpaz, Güldane Abay, Saniye Göçer Biçer, Ahmet Erdem, Fatih Poyraz, Metin Özkan, Kani Yılmaz, Rafet Sözdemir, Serdar Sezer, Barış Dağdeviren, Ziya Polat, Ozan Aksu.

DENETİM KURULU: Ersin Zaralıoğlu, Sıddık Yıldırım, Fahri Demirci

EMİNE KAÇAV’IN LİSTESİ

Emine Kaçav, Kaya Moroğlu, Mustafa Yıldız, Halife Karabulut, Gülizar Tuncer, Mürüvet Özçelik, Metin Özkan, Mustafa Gülbil, Selim Takçı, Ahmet Keçiyokuşu, Sami Ayyıldız, Tuğman Kayalı, Hüseyin Dikçal, Emre Keskin, Mücahit Emek

DENETİM KURULU: Okay Kabasakal, Ziya Polat, Muharrem Yılmaztürk

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