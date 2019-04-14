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Çifte zam geliyor... En düşüğü 2498 TL olacak!

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. En düşük memur emeklisinin maaşı 118,98 lira artacak. Peki emekli maaşında yaşanacak artışla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emeklilerinin merak ettiği detaylar

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Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacağından, veriler merakla takip ediliyor.İlk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi verisi; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıp almayacağını gösterecek. Şu ana kadar Ocak-Mart enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu dönemde enflasyon yüzde 2.27 olarak gerçekleşti. Geriye Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonu verisinin belli olması kaldı. En az 119 lira. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, memur emeklileri enflasyon farkı alacak. Yüzde 4'ün üstündeki kısım, memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı olacak.
Bu durumda, memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5'in üstüne çıkacak. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 4 ve altında olursa, memur emeklilerinin maaşına yüzde 5 zam yansıtılacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı, memur emeklilerine en az 118,98 lira gelir artışı getirecek. Yüzde 5'lik Temmuz zammı, memur emeklilerine en az 118,98 lira gelir artışı getirecek. En düşük maaşta bu tutarda artış yaşanacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde. Bu maaş yüzde 5 zam ile 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek. Eğer enflasyon farkı oluşursa, gelir daha da artacak.

Bugün 16:53 TSİ - Ekonomi

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