Ali Beykoz, Gölcük'e 'Uğur'lu geldi: 3-0

GÖLCÜKSPOR: -PAYASSPOR:
STAT: Gölcük Şehir
HAKEMLER: Alper Oran**, Abdullah Melih Karaduman**, Kurtuluş Aslan**
GÖLCÜKSPOR: İlyas***, Kadir***, Erdem*** (İbrahim Demirer dk.87 ?), Selim***, Onur***, Batuhan*** (Furkan dk.77 ?), Uğur Erk***, Rıdvan***, Ömer*** (Barış dk.78 ?), Sedat***, Uğur Uğur****
PAYAS: Suphi*, Onur*, Cuma*, Koray*, Ahmet*, Emre* (Ekrem dk.74 ?), Çetin* (Gökhan dk.47 *), Aykut*, Tevfik*, Hayri* (Yasin Çakaloğlu dk.46 *), Muhammet*
SARI KARTLAR: Aykut, Cuma
GOLLER: Uğur Uğur dk.34, 40, 61
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz