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Ali Beykoz, Gölcük'e 'Uğur'lu geldi: 3-0

3.Lig 3.Grup’taki bir diğer temsilcimiz Gölcükspor, düşme korkusu yaşadığı ligde, Payas maçı öncesi anlaştığı Ali Beykoz ile 3.döneme imza atarken, Beykozlu Gölcükspor dün Uğur’un hat-trick yaptığı maçta rakibini farklı yenerek kendine geldi.