Derincespor canını zor kurtardı

BAL 9.Grup temsilcisi Belediye Derincespor, lider gittiği İzmir deplasmanında yine 3 puanı hanesine yazdırarak arayı 4 puan açıp lider döndü. Sarı Lacivertliler maçtan sonra darp edildi. 37. Dakikada Ufuk Gülez’in penaltısıyla öne geçen Belediye Derince, 64. dakikada Biscon’un golüne engel olamadı. Belediye Derince, 90+4’te Kerem’in golüyle adeta 6 puan değerinde bir galibiyet elde ederken, maç sonrasında rakip takım futbolcuları ve taraftarları takımımıza saldırdı. Maç sonrasında Derince kafilesi, geniş güvenlik koridoru altında ilçeden ayrılabildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz