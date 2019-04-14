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Kocaelispor uzatmada yediği golle mağlup oldu “2-1”

Kocaelispor sezonun 31. haftasında ikinci yarının lideri Karacabey Birlikspor ile deplasmanda karşılaştı. Maçı 90+7. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden Kocaelispor 54 puanda kaldı.

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ORTAM ÇOK GERGİNDİ

Gökdeniz’in golü ile öne geçen Yeşil Siyahlılar aynı futbolcu ile skor 1-0’ken inanılmaz bir gol kaçırdı. Karacabey’in bir topunun direkten döndüğü maçta skor 1-1’ken Sinan da topu kaleye yuvarlayamadı. Maçın genelinde Karacabeyli taraftarların tacizi, küfrü, sahaya attığı yabancı maddeler ortamı gerdi.

 

KALECİ MUZAFFER MAÇI ÇIĞIRINDAN ÇIKARDI

Asıl gerilimi çıkaran kişi ise Karacabey’in kalecisi Muzaffer’di. Kadir Öge’nin sakatlandığı pozisyonda kalesinden fırlayan ve önüne gelene saldıran Muzaffer maçı çığırından çıkardı, aynı futbolcu maçın ardından Kocaelisporlu futbolculara saldırmaya çalıştı. Erdem ÖVÜÇ - Karacabey

KARACABEY BELEDİYE:2

KOCAELİSPOR:2

STAT: Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu?, Murat Güçlü**, Tuncay Çalıkoğlu**

KARACABEY BİRLİK

53 MUZAFFER SARIİBRAHİM*

3 İSMAİL ÇOKÇALIŞ**

4 HÜSEYİN İRİÇ**

(Dk. 89 ÖMER AKMAN*)

6 EMRAH DAĞ**

(Dk. 55 BERKİN KAMİL*)

7 MUSTAFA APARDI***

10 KEREM AKTÜRKOĞLU***

(Dk. 86 ERCAN KARACA*)

12 İLYAS YILMAZER**

16 CEMAL İŞLEYEN**

20 BATUHAN AYVAZ***

23 ANIL YILDIRIM**

33 CENK ÖZKACAR**

 

YEDEKLER

98 GÜRKAN ARIKAN

2  ÖMER FARUK GÜMÜŞ

5  GÖKHAN ÇETİNUS

61 EMİRHAN ÇOLAK

 

KOCAELİSPOR

97 VOLKAN MERT KORKMAZ**

3   KADİR ÖGE**

4   MURAT SONER BAŞAK**

7  GÖKDENİZ BAYRAKDAR**

8  SEFA NARİN**

11 SİNAN PEKTEMEK*

12 MESUT ÖZDEMİR**

99 KEREM YILDIRIM**

(Dk. 79 KÜÇÜK KEREM*)

18 ONUR ÖZTONGA**

41 HAMZA MUTLU**

(Dk. 72 ERKAN GÜLTEPE**)

50 ALİ KETEN**

(Dk. 58 KEMALCAN AYDEMİR*)

 

YEDEKLER

1  CAN EMRE YÜCEL

9  RIZA ALTINTAŞ

21 MELİH SÜLEYMAN

17 MEHMET CELİL ÇELİK

 

GOLLER: Dk. 21 Gökdeniz (Kocaelispor) Dk. 56 Mustafa, Dk. 90 Cenk (Karacabey)

SARI KARTLAR: Dk. 16 Sinan, Dk. 52 Onur, Dk. 65 Hamza, Dk. 68 Kerem, Dk. 76 Murat Başak (Kocaelispor) Dk. Dk. 12 Hüseyin, Dk. 71 İlyas, Dk. 90 Muzaffer, Dk. 90 Anıl

MAÇTAN NOTLAR

 

ÇÖP BİDONU BİLE ATTILAR!

Karacabey’de taraftarlar maç boyunca Yeşil Siyahlı ekibe küfür etti. Karacabey personeli gerek takımı, gerekse de basın mensuplarını en iyi şekilde ağırlarken, aynı misafirperverliği taraftardan göremedi. Maçın sonlarında doğru sahaya çöp bidonu dahil her şey yağdı. Kaleci Antrenörü Şenol Odabaş’a isabet eden cisimler teknik ekibimizi çok sinirlendirdi. Adeta iğrenç derecede yapılan tahrikler ve atılan yabancı cisimlerden ötürü Karacabey’e acaba nasıl ceza verilecek!

 

5 DAKİKA UZATTI, 7. DAKİKADA GOL GELDİ

Maçı adeta katleden hakem Oğuzhan Uğurlu maçın sonuna 5 dakika ilave etti, Karacabey ölü toptan, 90+7’de golü yedi.

 

SİNAN DÖNDÜ

Kocaelispor’da Burak Süleyman, Mert ve Fatih sakatlıkları tam olarak geçmediği için forma giyemedi. Cezası sona eren Sinan ise maça 11’de başladı. Karacabey’de ise sakat olan İlker Avşar ve cezalı olan Adem Aydın sahadaki yerini alamadı. Sinan ilk yarıda ve özellikle ikinci yarıda inanılmaz goller kaçırdı, bir türlü fileleri havalandıramadı.

 

KEREM 7 MAÇ SONRA 11’DE BAŞLADI

Kocaelispor’un 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Büyük Kerem, 11’deki yerini aldı. Genç futbolcu son olarak Kocaelispor’un deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Bucaspor maçına 11’de çıkmıştı. Kerem maçın sonlarına doğdu sakatlandı ve yerini adaşına bıraktı. Bu arada maçta sarı kart gören Murat Başak cezalı duruma düştü, sakatlanan Ali Keten’in durumu ise hafta içi yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

 

NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Yasaklı! olduğu için Bursa’daki maçta taraftarından yoksun mücadele eden Kocaelispor, zorlu deplasmanda galibiyet hedefledi. 2 yıl önce Bursa’da çıkan olayların ardından alınan önlemin ne zamana kadar süreceği merak ediliyor. Ancak maçın geneline bakıldığında bunun kolay olmayacağı net bir şekilde görüldü.

 

SAK AİLESİ MAÇTA

İlimizin çok sevilen spor insanları Güler ve Adnan Sak, Karacabey’deki maçı yerinde izledi. Sak ailesi heyecan içerisinde mücadeleyi takip ederken, yerlerinde duramadı.

 

4 MEVSİM BİRDEN

Maçta adeta 4 mevsim birden yaşandı. Maç başında güneşli hava yerini yağmurlu ve rüzgarlı havaya bıraktı. İlk yarının ortalarında hava tekrar kapadı, ilk yarının sonlarında yeniden açtı.

Bugün 17:33 TSİ - Spor

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