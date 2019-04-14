Karacabey'de Kocaelispor'a saldırdılar

ÇÖP BİDONU BİLE ATTILAR!

Karacabey’de taraftarlar maç boyunca Yeşil Siyahlı ekibe küfür etti. Karacabey personeli gerek takımı, gerekse de basın mensuplarını en iyi şekilde ağırlarken, aynı misafirperverliği taraftardan göremedi. Maçın sonlarında doğru sahaya çöp bidonu dahil her şey yağdı. Kaleci Antrenörü Şenol Odabaş’a isabet eden cisimler teknik ekibimizi çok sinirlendirdi. Adeta iğrenç derecede yapılan tahrikler ve atılan yabancı cisimlerden ötürü Karacabey’e acaba nasıl ceza verilecek. Erdem ÖVÜÇ