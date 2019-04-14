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Sivaslılarda başkan belli oldu

Kocaeli Sivaslılar Derneği’nde yeni başkan belli oldu.

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Geçen hafta çoğunluğun sağlanamayarak ertelendiği Kocaeli Sivaslılar Derneği’nde 12'nci olağan genel kurul gerçekleşti. 226 üyesi bulunan Kocaeli Sivaslılar Derneği üyeleri, yeni başkanını seçmek için derneğin Belediye İş Hanı bulunan dernek binasında bir araya geldi. 3 yıldır görevi sürdüren mevcut Başkan Nevzat Kaleli’nin yeniden aday olmadığı kongrede, Mehmet İlbeyli ve Emine Kaçav başkanlık için yarıştı. Adaylardan Emine Kaçav bir yakınının rahatsızlığından dolayı kongreye katılamadı. Kongreye katılamayan aday Emine Kaçav 53 oyla başkan seçildi. Toplamda 86 oy kullanılan seçimde ikinci aday Mehmet İlbeyli 33 oy aldı.

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