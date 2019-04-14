Geçen hafta çoğunluğun sağlanamayarak ertelendiği Kocaeli Sivaslılar Derneği’nde 12'nci olağan genel kurul gerçekleşti. 226 üyesi bulunan Kocaeli Sivaslılar Derneği üyeleri, yeni başkanını seçmek için derneğin Belediye İş Hanı bulunan dernek binasında bir araya geldi. 3 yıldır görevi sürdüren mevcut Başkan Nevzat Kaleli’nin yeniden aday olmadığı kongrede, Mehmet İlbeyli ve Emine Kaçav başkanlık için yarıştı. Adaylardan Emine Kaçav bir yakınının rahatsızlığından dolayı kongreye katılamadı. Kongreye katılamayan aday Emine Kaçav 53 oyla başkan seçildi. Toplamda 86 oy kullanılan seçimde ikinci aday Mehmet İlbeyli 33 oy aldı.
Bugün 17:43 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 18:33 TSİ
Sivaslılarda başkan belli oldu
Kocaeli Sivaslılar Derneği’nde yeni başkan belli oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 17:43 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz