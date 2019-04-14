Türkiye nefesini tuttu! Derbide ilk 11 belli oldu

Fenerbahçe Galatasaray sezonun en kilit maçında karşı karşıya geliyor… Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasındaki en önemli maçta Fenerbahçe 20 yıldır elinde bulundurduğu Kadıköy'deki yenilmezlik serisini sürdürmek, Galatasaray ise deplasmanda Fenerbahçe'yi yıllar sonra mağlup ederek şampiyonluk yolunda son 6 haftaya moralli girmek istiyor. Dün ligin lideri Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak 3 puan kaybetmesi bu derbinin önemini bir kat daha arttırdı.

İŞTE İLK 11’LER:

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Valbuena, Moses, Soldado

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, NDiaye, Belhanda Feghouli, Onyekuru, Diagne

İki ezeli rakibin Ülker Stadı'ndaki mücadelesinde şampiyonluk yarışında çoktan havlu atan Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında saltanatını sürdürerek taraftarlarını mutlu etmenin peşinde. Son 19 yılda Kadıköy'de oynanan maçlarda sadece 13 dakikayı skor olarak üstünlük kurabilen Galatasaray ise şeytanın bacağını kırarak şampiyonluk ateşini yakmak istiyor. Ali Palabıyık'ın yöneteceği Fenerbahçe Galatasaray derbisini dakika dakika canlı olarak SKOR'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca Fenerbahçe Galatasaray canlı izle bağlantısı da haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek. Dev mücadeleyi ayrıca haberimizden dakika dakika takip edebilirsiniz…

GALATASARAY’DA HEDEF BÜYÜK

Galatasaray için geçmiş yıllara göre bu derbi çok büyük bir önem teşkil ediyor. Uzun seneler sonra Fener’i performans olarak düşüşte yakalayan sarı kırmızılılar, ezeli rakibini mağlup edip Kadıköy’deki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Başakşehir’e en ciddi rakip konumunda olan Aslan, rakibiyle farkı 3’e indirmeyi amaçlıyor. Öte yandan iki takım futbolcularının toplam değeri 1 milyar 197 milyon TL. En değerlisi 14 milyon Euro’yla Moses.

“GALİBİYETİMİZ CAN BARTU'YA”

Fenerbahçeli futbolcular, derbiye farklı bir motivasyonla çıkacak. Kaptanlar Volkan ve M. Topal, takım arkadaşlarına Can Bartu’yu anlattı ve yaşamını yitiren efsane yıldız için Galatasaray’ı yenmeleri gerektiğini vurguladı.

SON KARAR SEMİH KAYA

İki stoperi cezalı olan Galatasaray’da, derbide forma giyecek defans oyuncuları belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, Donk’un yanında formayı Semih Kaya’ya verecek. Takımın iki ön liberosu ise Ndiaye ve Fernando olacak.

TEK EKSİK MEHMET EKİCİ

Fenerbahçe'de derbi öncesi tek eksik futbolcu bulunuyor. Geçen hafta MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Mehmet Ekici, önemli maçta takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SERDAR AZİZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Serdar Aziz, eski takımına karşı mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geçen Serdar, derbide eski takımına karşı ter dökecek.

Serdar Aziz, sezonun ilk yarısında 2-2 biten derbide Galatasaray formasıyla sahaya çıkmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar derbi biletlerine büyük ilgi gösterdi. Kombineler dışında satışa çıkan az sayıdaki bilet çok kısa bir süre içinde tükendi. Kadıköy'deki maçta tribünler tamamen dolu olacak.

ERSUN YANAL'LA KADIKÖY'DE YENİLGİ YOK

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki döneminde Kadıköy'de 23 lig maçına çıkan Yanal, 18 galibiyet, 5 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

Galatasaray, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırma peşinde

Süper Lig'de 55 puanla lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde haftaya giren Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak. Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da alan ve daha sonraki 22 resmi maçta kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için mücadele verecek. Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 22 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 19'u da lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 kez de berabere kaldı.

GALATASARAY'DA MARCAO VE LUYİNDAMA CEZALI

Galatasaray'da kart cezalısı olan stoperler Marcao ve Christian Luyindama, derbide forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Luyindama ile Süper Lig'de aynı takımla yapılan müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao, derbide görev yapamayacak.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Henry Onyekuru, Martin Linnes ve Emre Taşdemir yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında oynama şansını kaçıracak.

GALATASARAY 13 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 13 maçında yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerken, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 389. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu “Papazın Çayırı” olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 388 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 119 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 534 gole, Galatasaray 484 golle karşılık verdi.

LİGDE 124. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, 61. sezonu oynanan lig tarihinde 123 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 40 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 156, sarı-kırmızılılar ise 118 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 5'i berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 5 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.