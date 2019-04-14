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Hürriyet, mazbatasına kavuşuyor!

İzmit Belediye Başkanı seçilen ancak mazbatasını alamayan Fatma Kaplan Hürriyet, yarından itibaren mazbatasını alacak ve resmen başkanlık koltuğuna oturacak. .

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını yarın yani 15 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te Kocaeli Adliyesi İlçe Seçim Kurulu'ndan alacak. Hürriyet'in mazbatasını almasının ardından Yürüyüş Yolu'ndan İzmit Belediyesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirilecek ve devir teslim töreni yapılacak. Tüm İzmitlilerin davet edildiği devir teslim töreninde coşkulu bir kutlama yapılacak.. Selin BECER

Bugün 18:15 TSİ - Siyaset

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