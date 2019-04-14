İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını yarın yani 15 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te Kocaeli Adliyesi İlçe Seçim Kurulu'ndan alacak. Hürriyet'in mazbatasını almasının ardından Yürüyüş Yolu'ndan İzmit Belediyesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirilecek ve devir teslim töreni yapılacak. Tüm İzmitlilerin davet edildiği devir teslim töreninde coşkulu bir kutlama yapılacak.. Selin BECER
Bugün 18:15 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 18:28 TSİ
Hürriyet, mazbatasına kavuşuyor!
İzmit Belediye Başkanı seçilen ancak mazbatasını alamayan Fatma Kaplan Hürriyet, yarından itibaren mazbatasını alacak ve resmen başkanlık koltuğuna oturacak. .
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Bugün 18:15 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz