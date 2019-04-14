Erbakan: 2023’te Kocaeli’ye teşekkür edeceğiz

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli’de ilk kongresini Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Mehmet Aras’ın tek aday olarak katıldığı kongreye kurucu merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu ve aynı zamanda genel başkan olan Fatih Erbakan da katıldı. Birinci olağan kongre kapsamında 574 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Kurucu il başkanı Mehmet Aras’ın tek aday olarak girdiği seçimli kongrede asil ve yedek 100 kişilik il yönetim kurulu ile asil ve yedek 10 kişilik il disiplin kurulu belirlendi. Eski genel başkan Necmettin Erbakan’ın posterleri ve sloganları ile süslenen salonda ‘Kocaeli için biz varız’ sloganları eşliğinde gerçekleşen kongre, Fatih Erbakan’ın salonun dolmasını beklemesi sebebiyle 1 saatlik gecikmeyle başladı.

SALON DOLDU

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen kongreye Genel Başkan Yardımcıları Fatih Öztek, Mehmet Eren, Yücel Molla İsmailoğlu, MKYK Üyesi Batman eski Milletvekili Musa Okçu, Kurucular Kurulu Üyeleri Ali Şükrü Bayraktar, Muhammed Zahit Göztürk Hüseyin Küçükkeskin, Musatfa Cebir Necati Arslan, İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı, Bolu İl Başkanı Nurettin Aytar, Yalova İl Başkanı Mustafa Berber, Düzce İl Başkanı Nezir Merttürk, Kandıra Belediye eski Başkanı Cengiz Kan, AKP İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Keleş, BBP İl Başkanı Mustafa Özdemir, HÜDA-PAR İzmit İlçe Başkanı Mehmet Kazak, STK ve dernek temsilcilerinin yanı sıra partililerden yoğun katılım oldu.

SEÇİLMİŞ BAŞKAN ARAS

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Kocaeli İl kongresinde kurucu İl Başkanı Mehmet Aras, tek aday olarak seçime girdi. 574 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda asil ve yedek 100 kişilik il yönetimi 10 kişilik il disiplin kurulu seçildi. Aras koltuğuna seçilmiş başkan olarak oturdu. Divan başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Fatih Öztek, başkan yardımcılığına Mustafa Can, katipliğe Yakup Güzeltepe seçildi.

ERBAKAN KARŞILAMADAN MEMNUN

Genel Başkanları Fatih Erbakan’ı D-100 yan yolda karşılayan partililer, meşalelerle adeta bayram havası estirdi. Partililer genel başkan Erbakan’ı yolda yaklaşık bir saat bekledi. Erbakan’ın salona girdiği sırada izdiham yaşanırken Erbakan, salonu tur atarak partililerini selamladı. Partililerin heyecanlı olduğu gözlenirken Erbakan, salondaki kalabalıktan memnun kaldı.

‘ANAP GİBİ TABELALARI KALMAYACAK’

Kongreye ev sahipliği yapan İl Başkanı Mehmet Aras, “Milli Görüş’te uzun yıllar il başkanlığı yapmış bir abiniz olarak size vermek istediğim müjde var; iki kere iki dört ettiği gibi ilk seçimde genel başkanımız Cumhurbaşkanımız olacak ve Yeniden Refah Partisi de mecliste olacaktır. Terasta balkonda gemiyi yürütemeyenler yalnız kaldı. Açıkça söylüyorum tek kurtuluş Erbakan Hoca’nın 50 yıl önce kuruduğu Refah Partisi’dir. Diğerlerinin sonu Anavatan gibi olacak, tabelaları kalmayacak. Gençlere sesleniyorum. Milli Görüş’ten ayrılmayın. Arkadaşlarınızı getirin” ifadelerini kullandı. Ardından faaliyet raporunu sunan Aras, “45 günde ilçelerde başkanları seçip kongrelerini yaptık ve il delegelerini belirledik. 3 bin 319 üyemiz var. Seçim yarın olsa bu arkadaşlarımız hazırdır” diye konuştu.

‘İSTANBUL’DA MAYINA ÇARPTILAR’

Yerel seçimleri de değerlendiren Aras, “1960’tan beri siyasetin içinde olan milli görüşte uzun yıllar il başkanlığı yapmış, belediye başkanlığı yapmış bir abiniz olarak size bir müjde vermek istiyorum. İki kere ikinin dört ettiği gibi ilk seçimde genel başkanımız cumhurbaşkanı partimiz de mecliste olacaktır.31 Mart yerel seçimlerinde Titanik gemisi İstanbul’dan geçerken mayına çaptı. Gemiyi tayfalar yani seçmenler terk etti. Usta gemi kaptanı başa geçti ama gemiyi yürütemedi. Tersanede yalnız başına kaldı” ifadelerini kullandı.

‘2023’TE KOCAELİ’YE TEŞEKKÜR EDECEĞİZ’

Dr. Erbakan, “Biz Yeniden Refah Partisi’ni 4 ayrı emniyete alarak kurduk. Toplantımız, Yeniden Refah sancağının en yüksek surlara dikilmesine vesile olsun. Kocaeli’nin tüm bilboardlarına teşekkürler Kocaeli yazmayı nasip etsin. Sizin bu gayretinizle 2023 seçimleri sonrası teşekkürler Kocaeli diyeceğiz. Bütün kısıtlı imkanlara rağmen Yeniden Refah Partisi’ni direklere asan gençlere Allah bunu da nasip edecektir. İnşallah önümüzdeki yıllarda zalimlerin, siyonizmin diz çöküşünü göreceğiz. Bu partiyi Erbakan Hoca kurdu diyorlar. Biz de diyoruz ki İncil’i ve Tevrat’ı da Cenab-ı Allah göndermişti” şeklinde konuştu.

‘ERBAKAN’IN SANCAĞINI YRP TAŞIYACAK’

Saadet Partisi’ni de eleştiren Fatih Erbakan, “Erbakan Hocanın yolundan yürümek Milli görüş prensiplerine uymakla olur. 8 senedir 40 tane ayrı iş yapıp hala bu yanlışlara devam edip yine de peşinizden gelmemi bekleyemezsiniz. Erbakan’ın sancağı ikinci 40 yılında Yeniden Refah Partisi tarafından taşınacaktır. Dünyada siyonizmin tek antibiyotiği olan milli görüşü artık layıkıyla temsil etmenin zamanı gelmiştir. 50 senelik tertemiz başarılarla dolu geçmişin yeniden canlanma vaktidir. Biz sırtımızı dış güçlere değil, Sultan Abdul Hamit Han Hazretlerine ve Erbakan hocamıza dayayarak yola çıktık. Bu istikametten ayrılmadığımız sürece bütün dünya bir araya gelse sırtımızı yere değdirmez” dedi.

‘ÖNCE YANGINA SU TAŞIYACAĞIZ’

İl Başkanı Mehmet Aras’a teşekkür eden Erbakan, “Mehmet Aras abime bu yaşına rağmen sancağı en önce taşıması sebebiyle teşekkür ediyorum. Onun gibi büyüklerime, hanım ve gençlik kollarına da teşekkür ediyorum. Biz suçlamak, fişlemek için gelmiyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin 82 milyon insanımızı kucaklamak için geliyoruz. Kin, haset, intikam duygusuyla gelmiyoruz. Hayırlı hizmetleri takdir etmek için geliyoruz. Önce evimizdeki yangına su taşıyacağız. Önce hesap sormak yerine yangına su taşıyacağız. Diğer muhalefet partililerden farklı bir anlayışa sahibiz. Mevcut iktidar gitsin anlayışıyla değil. Milletin sorunlarını kim çözecekse o siyaset yapsın anlayışıyla hareket ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Ekin EKEN

YÖNETİM KURULU ASİL

İl Başkanı Mehmet Aras

1 Abdulsamit Kara

2 Ahmet Emre Aydın

3 Ahmet Laçin

4 Ahmet Öden

5 Ali Osman Aydın

6 Ali Tanrıverdi

7 Ali Taştan

8 Basri Çayır

9 Bayram Kır

10 Burhan Aslan

11 Bünyamin Kahraman

12 Celal Dülger

13 Cengiz Adıberi

14 Cevdet Epil

15 Emin Gürcan

16 Erkan Katırağ

17 Gökhan Aktürkoğlu

18 Hüseyin Balkaya

19 Hüseyin Sami Aytaç

20 Hüseyin Yeşilkır

21 İbrahim Şenmemiş

22 İbrahim Tekeli

23 İsmail Aslaner

24 İsmail Hıra

25 Kamil Tokgöz

26 Lütfullah Kadıoğlu

27 Mahmut Düğün

28 Maşallah Söğüt

29 Mustafa Bayazıt

30 Mustafa Can

31 Mustafa Kabaca

32 Mustafa Sezgin

33 Nejat Ferhatoğlu

34 Nimetullah Durak

35 Oğuz Sağlam

36 Osman Cebir

37 Recep Ahmet Kam

38 Rıdvan Özay

39 Süleyman Kabaca

40 Süleyman Özkan

41 Şafak Efe

42 Şahin Karagöz

43 Tuncay Taşkın

44 Uğur Madenci

45 Yakup Aynacı

46 Yasin İnceoğlu

47 Ya Ar Birgül

48 Yılmaz Karagülle

49 Yücel Erdoğan

50 Zeynel Bulut

GENEL MERKEZ DELEGELERİ

1 Ahmet Karal

2 Ali Tanrıverdi

3 Aykan Dönmez

4 Cengiz Adıberi

5 Cevdet Çepil

6 Dursun Koçal

7 Engin Kılıç

8 Ercan Oğuz

9 Erkan Katrağ

10 Hacı Arif Aydoğmuş

11 İbrahim Şenmemiş

12 Kamil Tokgöz

13 Lütfullah Kadıoğlu

14 Maşallah Sogut

15 Mecit Karabulut

16 Mehmet Balcı

17 Mehmet Öner

18 Musa Kahya

19 Mustafa Can

20 Mustafa Kabaca

21 Mustafa Sezgin

22 Osman Yazıcı

23 Rıdvan Özay

24 Şerife Ülker Kam

25 Vildan Yurtsever

26 Yakup Güzeltepe

27 Yaşar Ergün

28 Zeynel Bulut

DİSİPLİN KURULU

1 Ahmet Karal

2 Erdoğan Özgen

3 Mustafa Cebir

4 Mustafa Çimen

5 Turgut Ağacan