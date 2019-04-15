Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu

İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını bugün saat 14.00'te Kocaeli Adliyesi İlçe Seçim Kurulu'ndan alacak ve resmen başkan olacak. Hürriyet, mazbatasını aldıktan sonra ise tüm İzmitliler ile birlikte Yürüyüş Yolu'ndan İzmit Belediyesi'ne doğru yürüyecek ve görevi Başkan Nevzat Doğan'dan devralacak. Hürriyet, mazbatasını almadan önce sosyal medya hesabı üzerinden İzmitlilere bir çağrıda bulundu.

Hürriyet'in çağrısı şu şekilde:

"Sevgili İzmitliler.

Yarın Allah'ın izniyle mazbatamızı alıp görevi devralacağız.

Kazanmak ve herkesin başkanı olmak adına çıktığımız bu yolda kimseyi kırmadan dökmeden, ötekileştirmeden pozitif bir kampanya yürüttük. Bundan sonra da herkesi kucaklayan barış ve kardeşlik anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz.

Belsa önünde yarın gerçekleştireceğimiz törenle birlikte, 31 Mart akşamında olduğu gibi bize yakışan şekilde Başkan Nevzat Doğan'dan görevi devralacağız. Bugüne kadar olan hizmetleri için kendisine teşekkür ederek dostluk mesajlarımızla kapıya kadar uğurlayacağız. Sonrasında da kentimiz için çalışan belediye personelimizle tanışacağız.

Bize yakışan bir şekilde mütevazı kutlamalarımızın ardından da İzmit'imiz için çalışmak üzere Bismillah diyeceğiz.

Her zaman dediğim gibi; oy versin veya vermesin tüm vatandaşlarımız için hizmet etmek görevimiz olacak. Sizlerden aldığımız destek ve güçle siz İzmitliler için çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla."