Maltepe’de sayım yeniden durdu! 400 sandık yeniden sayılacak

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yarkadaş, “Maltepe’deki sayım durdu. Çünkü; YSK’nın yazılı talimatına rağmen; memurlar, AKP ve MHP’li temsilciler tutanaklara imza atmıyor diye imza atmayacaklarını söylüyor. Oysa ki; YSK’ya göre hakimler ile CHP ve SP temsilcilerinin imzası yeterli. Maltepe Seçim Kurulu şu an toplantıda” dedi.

“AKP VE MHP 300 SANDIĞIN YENİDEN SAYILMASINI İSTİYOR”

Yarkadaş bir diğer mesajında da, “AKP-MHP, Maltepe’deki sandıkların tümünü saydırarak değişik bir sonuç almayı planlıyordu. Sonuçlar istedikleri gibi çıkmayınca bu kez de sayım bitmesin diye hakimlerin tutanaklarına imza atmıyorlar. Memurlar da kendilerini baskı altında hissediyor. İktidar halka meydan okuyor. AKP ve MHP, İlçe Seçim Kurulu’nun oluşturduğu son 10 sayım istasyonunun saydığı 300 sandığın yeniden sayılmasını istiyor. Bunun anlamı 800 sandığı geçen sayım işleminin yeniden 500’lere dönmesi… Oysa ki; engelleme olmasa sayım bu gece bitecek, yarın mazbata verilecekti.” ifadelerini kullandı.

İLÇE SEÇİM KURULUNDAN ‘YENİDEN SAYILSIN’ KARARI

İlerleyen saatlerde Yarkadaş, yeni bir açıklama daha yaparak İlçe Seçim Kurulu’nun 400 sandığın yeniden sayılmasına karar verdiğini söyledi. Yarkadaş, “AKP ve MHP, İlçe Seçim Kurulu’nun yaptırdığı 400 sandığın sayımını iptal ettirdi. Bunun anlamı şu; sayımlar, 500. sandıktan yeniden başlayacak. Sayımları, ilk oluşturulan iki kurul yeniden sayacak. Bu yüzden, şu an toplan 576 sandık sayılmayı bekliyor. CHP karara itiraz etti” ifadelerini kullandı.

176 SANDIK KALMIŞTI

Maltepe’de 1089 sandığın 913'ü sayılmıştı. Geriye kalan 176 sandığın sayımınınsa gece saatlerde bitmesi bekleniyordu.

OLAYLARIN ARDINDAN BAZI ÖNLEMLER ALINDI

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde önceki gün yaşanan arbedenin ardından YSK Maltepe İlçe Temsilciliği olayı tutanak altına almış ve bina için bazı güvenlik önlemlerinin alınmasına hükmetmişti.

Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Süleyman Bayer, 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bahar Efe ve Müdür Vekili Emel Kaplan'ın imzası bulunan tutanakta; Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde bulunan Galeri A salonuna terminallerde sayım esnasında gruplara gözlemci sıfatıyla siyasi partiler tarafından bildirilen kişiler ve 2'şer milletvekililenin dışında başka hiçbir kimsenin alınmaması kararlaştırılmıştı. Kararda ayrıca; “Salon girişinde bulunan boş camlı alan önünde çay servisi yapılmasın” ifadelerine yer verilmişti.

İŞTE O TUTANAK

Tutanakta şu ifadelede yer verildi; “Görevli personelle, gözlemci olarak siyasi partilerin görevlendirdiği gözlemciler sayım esnasında, sayım işleminin hızlandırılması için başkanlıkça alınan karar doğrultusunda sayım gruplarının çoğaltılması istendi. Bu sırada Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanları bağırarak ve beraberlerindeki çok sayıda kişilerle birlikte sayım işleminin yapıldığı salona girip çalışma ortamını engellemeleri, sayım için görevlendirdikleri parti gözlemcilerini geri çağırarak dışarı çıkartmaları, kargaşa ve kavga ortamı yaratmaları nedeniyle YSK'nın kararları doğrultusunda yeniden sayım işlemine 13/04/2019 tarih ve saat 08:30'a kadar ara verildiği, bu olaylar göz önüne alınarak, bundan sonraki çalışmaların selameti açısından;

1)Yeniden sayım işlemi yapılan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde bulunan Galeri A salonuna terminallerde sayım esnasında gruplara gözlemci sıfatıyla siyasi partiler tarafından bildirilen kişiler ve sadece siyasi partilerin 2'şer kişi milletvekili dışında başka hiçbir kimsenin alınmamasına,

2)Salon girişinde bulunan boş camlı alan önüne her siyasi partiden en fazla 3 kişinin bulundurulmasına ve bu alana çay kavhe ve yiyecek içecek teşkilatının kurulmamasına,

3) Kararın gereğinin yapılması için Maltepe Kaymakamlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, siyasi partilere gönderilmesine karar verildi”

YSK MUAMMASI

YSK'nın verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre normal koşullarda olağanüstü itiraz 14 Nisan Pazar saat 17.00'de yani bugün sona eriyor ancak İstanbul'da oy sayımı henüz bitmiş değil. Bazı hukukçular olağanüstü itiraz süresinin uzatılamayacağını belirtirken bazı hukukçular ise başvuru süresinin uzadığını belirtiyor. YSK takvimindeki muammanın ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.