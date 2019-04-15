Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 00:18 TSİ- Siyaset G: Bugün 09:23 TSİ

Maltepe’de sayım yeniden durdu! 400 sandık yeniden sayılacak

İstanbul'daki seçimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Maltepe'deki oy sayımları yeniden durdu. İlçe Seçim Kurulu, Maltepe'deki 400 sandığın yeniden sayılmasına karar verirken, CHP bu karara itiraz etti. Öte yandan sandık kurulu sayısı da 12'den 2'ye düşürüldü. Sayımların sabah 09.00'da yeniden başlayacağı ifade edildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yarkadaş, “Maltepe’deki sayım durdu. Çünkü; YSK’nın yazılı talimatına rağmen; memurlar, AKP ve MHP’li temsilciler tutanaklara imza atmıyor diye imza atmayacaklarını söylüyor. Oysa ki; YSK’ya göre hakimler ile CHP ve SP temsilcilerinin imzası yeterli. Maltepe Seçim Kurulu şu an toplantıda” dedi.

yarkadas-1.jpg

“AKP VE MHP 300 SANDIĞIN YENİDEN SAYILMASINI İSTİYOR”

Yarkadaş bir diğer mesajında da, “AKP-MHP, Maltepe’deki sandıkların tümünü saydırarak değişik bir sonuç almayı planlıyordu. Sonuçlar istedikleri gibi çıkmayınca bu kez de sayım bitmesin diye hakimlerin tutanaklarına imza atmıyorlar. Memurlar da kendilerini baskı altında hissediyor. İktidar halka meydan okuyor. AKP ve MHP, İlçe Seçim Kurulu’nun oluşturduğu son 10 sayım istasyonunun saydığı 300 sandığın yeniden sayılmasını istiyor. Bunun anlamı 800 sandığı geçen sayım işleminin yeniden 500’lere dönmesi… Oysa ki; engelleme olmasa sayım bu gece bitecek, yarın mazbata verilecekti.” ifadelerini kullandı.
yarkadas-2.jpg
yarkadas-3.jpg

İLÇE SEÇİM KURULUNDAN ‘YENİDEN SAYILSIN’ KARARI

İlerleyen saatlerde Yarkadaş, yeni bir açıklama daha yaparak İlçe Seçim Kurulu’nun 400 sandığın yeniden sayılmasına karar verdiğini söyledi. Yarkadaş, “AKP ve MHP, İlçe Seçim Kurulu’nun yaptırdığı 400 sandığın sayımını iptal ettirdi. Bunun anlamı şu; sayımlar, 500. sandıktan yeniden başlayacak. Sayımları, ilk oluşturulan iki kurul yeniden sayacak. Bu yüzden, şu an toplan 576 sandık sayılmayı bekliyor. CHP karara itiraz etti” ifadelerini kullandı.

yarkadas-4.jpg

176 SANDIK KALMIŞTI

Maltepe’de 1089 sandığın 913'ü sayılmıştı. Geriye kalan 176 sandığın sayımınınsa gece saatlerde bitmesi bekleniyordu.

OLAYLARIN ARDINDAN BAZI ÖNLEMLER ALINDI

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde önceki gün yaşanan arbedenin ardından YSK Maltepe İlçe Temsilciliği olayı tutanak altına almış ve bina için bazı güvenlik önlemlerinin alınmasına hükmetmişti.

Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Süleyman Bayer, 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bahar Efe ve Müdür Vekili Emel Kaplan'ın imzası bulunan tutanakta; Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde bulunan Galeri A salonuna terminallerde sayım esnasında gruplara gözlemci sıfatıyla siyasi partiler tarafından bildirilen kişiler ve 2'şer milletvekililenin dışında başka hiçbir kimsenin alınmaması kararlaştırılmıştı. Kararda ayrıca; “Salon girişinde bulunan boş camlı alan önünde çay servisi yapılmasın” ifadelerine yer verilmişti.

tutanak-1.jpg

İŞTE O TUTANAK

Tutanakta şu ifadelede yer verildi; “Görevli personelle, gözlemci olarak siyasi partilerin görevlendirdiği gözlemciler sayım esnasında, sayım işleminin hızlandırılması için başkanlıkça alınan karar doğrultusunda sayım gruplarının çoğaltılması istendi. Bu sırada Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanları bağırarak ve beraberlerindeki çok sayıda kişilerle birlikte sayım işleminin yapıldığı salona girip çalışma ortamını engellemeleri, sayım için görevlendirdikleri parti gözlemcilerini geri çağırarak dışarı çıkartmaları, kargaşa ve kavga ortamı yaratmaları nedeniyle YSK'nın kararları doğrultusunda yeniden sayım işlemine 13/04/2019 tarih ve saat 08:30'a kadar ara verildiği, bu olaylar göz önüne alınarak, bundan sonraki çalışmaların selameti açısından;

1)Yeniden sayım işlemi yapılan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde bulunan Galeri A salonuna terminallerde sayım esnasında gruplara gözlemci sıfatıyla siyasi partiler tarafından bildirilen kişiler ve sadece siyasi partilerin 2'şer kişi milletvekili dışında başka hiçbir kimsenin alınmamasına,

2)Salon girişinde bulunan boş camlı alan önüne her siyasi partiden en fazla 3 kişinin bulundurulmasına ve bu alana çay kavhe ve yiyecek içecek teşkilatının kurulmamasına,

3) Kararın gereğinin yapılması için Maltepe Kaymakamlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, siyasi partilere gönderilmesine karar verildi”

YSK MUAMMASI

YSK'nın verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre normal koşullarda olağanüstü itiraz 14 Nisan Pazar saat 17.00'de yani bugün sona eriyor ancak İstanbul'da oy sayımı henüz bitmiş değil. Bazı hukukçular olağanüstü itiraz süresinin uzatılamayacağını belirtirken bazı hukukçular ise başvuru süresinin uzadığını belirtiyor. YSK takvimindeki muammanın ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Bugün 00:18 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Hürriyet: Şu mazbatayı bir alayım, gerisi kolay mask
Hürriyet: Şu mazbatayı bir alayım, gerisi kolay
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmit göndermesi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmit göndermesi
İmamoğlu'ndan Gül'ün sözlerine jet yanıt! mask
İmamoğlu'ndan Gül'ün sözlerine jet yanıt!
Hürriyet mazbatasını sonunda alacak gibi mask
Hürriyet mazbatasını sonunda alacak gibi
Gül, yeni parti söylentisi hakkında net konuştu mask
Gül, yeni parti söylentisi hakkında net konuştu
Gül, İstanbul seçimleri hakkında ilk kez konuştu mask
Gül, İstanbul seçimleri hakkında ilk kez konuştu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Kocaeli'de binlerce çift boşandı! mask
Kocaeli'de binlerce çift boşandı!

GALERİ

Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
Karamürsel efsanesi geri döndü: 4-1… mask
Karamürsel efsanesi geri döndü: 4-1…
Araç alev topuna döndü! mask
Araç alev topuna döndü!
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak! mask
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak!
Ucuz soğan-patates izdihamı! mask
Ucuz soğan-patates izdihamı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL