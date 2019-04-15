Canan Kaftancıoğlu’ndan ‘Maltepe’ açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
”Hem oylar sayılsın deyip hem de süreci uzatanların takdirini İstanbul halkına bırakıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar baharın gelişini engelleyemeyecektir.
Maltepe ilçe seçim kurulları YSK tarafından alınan terminal sayısı artırma kararını uygulamış olup yine YSK tarafından alınmış bir kararla artırılan sayım terminalleri iptal edilmiştir. Karara itirazımızı yapıyoruz. Sakin, sağduyulu ve kararlı bir şekilde süreci takip ediyoruz.”
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Yorumlar
(1 )
xutkux41 - UTANMAZLAR ORDUSU AKP.
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