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Canan Kaftancıoğlu’ndan ‘Maltepe’ açıklaması

Maltepe'deki yeniden oy sayımında, ilave terminaller ile yaptıkları sayımların iptal edilmesi ve bu terminallerin saydığı oyların yeniden sayılması kararına ilişkin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama geldi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

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”Hem oylar sayılsın deyip hem de süreci uzatanların takdirini İstanbul halkına bırakıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar baharın gelişini engelleyemeyecektir.

Maltepe ilçe seçim kurulları YSK tarafından alınan terminal sayısı artırma kararını uygulamış olup yine YSK tarafından alınmış bir kararla artırılan sayım terminalleri iptal edilmiştir. Karara itirazımızı yapıyoruz. Sakin, sağduyulu ve kararlı bir şekilde süreci takip ediyoruz.”

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Yorumlar

(1)
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xutkux41 - UTANMAZLAR ORDUSU AKP.

Yanıtla . 5Beğen 15 Nisan 00:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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