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Darıca Gençlerbirliği: 1 Şanlıurfaspor: 6

TFF 2'nci  Lig Kırmızı Grup'ta Darıca Gençlerbirliği sahasında Şanlıurfaspor'a 6-1 mağlup oldu.

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TFF 2'nci  Lig Kırmızı Grup'ta Darıca Gençlerbirliği sahasında Şanlıurfaspor'a 6-1 mağlup oldu.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Necati Selçuk (xxx), Hamdi Tontu (xxx), Kadir Kantekin (xxx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Emre Gamsız (x) - Salih (x)(Dk. 48 Alperen x), Veysel (x), Mert (x), Mustafa (x) (Dk. 47 Muhammed x), Emre Alan (x), Tuncay (x), İbrahim (x), Oktay (x)(Dk.59 Ömer x), Baha (x), Halil (x)

ŞANLIURFASPOR: Ömer (xx) - Samet (xx), Mehmet (xx), Deniz (xx), Emre (xx), Aykut (xx)(Dk. 72 Ali x), Benhur (xx), Oğuzhan (xx), Ömer (x)(Dk. 56 Harun x), Feridun (x), Halil (xx)

GOL: Dk.36 Tuncay (Darıca Gençlerbirliği), Dk. 3 ve Dk. 65 Benhur, Dk.18 Mehmet, Dk. 32 Emre, Dk. 52 Ömer, Dk. 69 Aykut (Şanlıurfaspor)

SARI KART: Muhammed (Darıca Gençlerbirliği) - Aykut (Şanlıurfaspor)

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