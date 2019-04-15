Darıca Gençlerbirliği: 1 Şanlıurfaspor: 6

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Darıca Gençlerbirliği sahasında Şanlıurfaspor'a 6-1 mağlup oldu.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Necati Selçuk (xxx), Hamdi Tontu (xxx), Kadir Kantekin (xxx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Emre Gamsız (x) - Salih (x)(Dk. 48 Alperen x), Veysel (x), Mert (x), Mustafa (x) (Dk. 47 Muhammed x), Emre Alan (x), Tuncay (x), İbrahim (x), Oktay (x)(Dk.59 Ömer x), Baha (x), Halil (x)
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xx) - Samet (xx), Mehmet (xx), Deniz (xx), Emre (xx), Aykut (xx)(Dk. 72 Ali x), Benhur (xx), Oğuzhan (xx), Ömer (x)(Dk. 56 Harun x), Feridun (x), Halil (xx)
GOL: Dk.36 Tuncay (Darıca Gençlerbirliği), Dk. 3 ve Dk. 65 Benhur, Dk.18 Mehmet, Dk. 32 Emre, Dk. 52 Ömer, Dk. 69 Aykut (Şanlıurfaspor)
SARI KART: Muhammed (Darıca Gençlerbirliği) - Aykut (Şanlıurfaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz