Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:02 TSİ- Gündem G: Bugün 09:08 TSİ

7 mahallenin ulaşımı sağlayacak olan köprü açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Gölcük ilçesindeki 7 mahallenin kent merkezine ulaşımını sağlayacak olan köprü hizmete açıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylere ulaşım sağlayan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Dar olan yol kesimleri genişletilirken tek gidiş-geliş sağlayan köprüler de yeniden iki şeride çıkarılıyor. Bu kapsamda Gölcük ilçesinde 7 mahallenin ulaşımda kullanılan köprü yıkılarak genişletildi. Mevcut köprüyü yıkan Ulaşım Daire Başkanlığı, yeni köprünün yapım çalışmalarını da tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

2 ŞERİTLİ

Eski köprü tek şeritli olup bölgedeki trafik akışında yetersiz kaldığından yenilenerek genişletildi. Yeni yapılan dere üstü köprüsü 2 şeritli olarak inşa edildi. 13 metre genişliğinde yapılan köprünün her bir şeridi 4 metre olarak ayarlandı. Köprüde yayaların yürümesi için ayrıca çift taraflı 2,5 metre genişliğinde kaldırım yapıldı. Köprü toplam 34 metre uzunluğunda inşa edildi.

3 BİN 500 METREKÜP KAZI ÇALIŞMASI

Proje kapsamında 3 bin 500 metreküp kazı çalışması yapıldı. Köprü çalışmasında bin metreküp hazır beton ve 160 ton nervürlü donatı çeliği kullanıldı. Köprü zeminine ise 90 ton asfalt serildi. Köprüde 10 adet 34 metre uzunluğunda prekast kiriş imalatı gerçekleştirildi. Mevcut köprü üzerinde bulunan 400 mm çapında içme suyu hattı deplasesi çalışmaları da yapıldı. Proje kapsamında köprünün bağlantı yolları asfaltlanarak tamamlandı.

Bugün 09:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
O mahallelere saatlerce elektrik verilemeyecek mask
O mahallelere saatlerce elektrik verilemeyecek
Göreve seçilen muhtarın ilk icraatı alkış aldı mask
Göreve seçilen muhtarın ilk icraatı alkış aldı
Kazana düşen işçinin ölümünün detayları ortaya çıktı mask
Kazana düşen işçinin ölümünün detayları ortaya çıktı
Erdoğan, tepeden tırnağa değişim mesajı verdi mask
Erdoğan, tepeden tırnağa değişim mesajı verdi
Tüpraş’ta orta yol bulunamadı mask
Tüpraş’ta orta yol bulunamadı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Kocaeli'de binlerce çift boşandı! mask
Kocaeli'de binlerce çift boşandı!

GALERİ

Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
Karamürsel efsanesi geri döndü: 4-1… mask
Karamürsel efsanesi geri döndü: 4-1…
Araç alev topuna döndü! mask
Araç alev topuna döndü!
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak! mask
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak!
Ucuz soğan-patates izdihamı! mask
Ucuz soğan-patates izdihamı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL