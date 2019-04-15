Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 15 Nisan Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin havayla hava sıcaklıklarının, kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının öngörüldüğü kaydedildi. Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek zirai don, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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Balkanlar'dan soğuk hava geliyor
Türkiye'nin, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girmesi, hava sıcaklıklarının 4-8 derece azalması bekleniyor.
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