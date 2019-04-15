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Bugün itibariyle balık sezonu kapandı!

Karamürselli balıkçılar, av sezonunun bitmesiyle birlikte teknelerini limana çekti. 1 Eylül'de başlayan ve 15 Nisan'da sona erecek olan balık av sezonunu değerlendiren balıkçılar, genel olarak iyi bir av sezonu geçirdiklerini ve memnun olmadıklarını belirtti.

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Balık sezonunu değerlendiren Karamürselli balıkçılar, "Sezonumuz çok güzel geçti. Bereketli geçti. Karadeniz’de avlandık. Şuan da ağları fora ettik. Bu gece av yasağı var. Ağlar bakıma girecek. Şuan da temizliğini yapıyoruz. Birazdan çıkaracağız. Yasak başlayacak. Sezonumuz bitti. Yeni sezona hazırlık yapılacak. Bakımları yapılacak ağların. En çok balığı Giresun ile Ereğli arasında Zonguldak arasında tuttuk. Balıklar bu sene iyiydi. Fiyatlarda güzeldi. Sezonu bereketli bir şekilde kapattık" dedi.

Bugün 09:23 TSİ - Gündem

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