Çenesuyu A.Ş.'de Genel Müdür değişiyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, değişime belediyenin en büyük kuruluşu Çenesuyu A.Ş.'den başlıyor. Çenesuyu A.Ş. Genel Müdürü Muhammed Çabuk görevden alınması ve yerine Cumhur Seferoğlu atanması gündemde... Önümüzdeki günlerde toplanacak olan Çenesuyu A.Ş. yönetim kurulunun genel müdür değişikliği ile ilgili karar alacağı öğrenildi.

Cumhur Seferoğlu kimdir?

1970 Kars Doğumlu olan Cumhur Seferoğlu Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve İktisat bölümü mezunu.Daha sonra Okan Üniversitesi İşletme bölümünü tamamladı.Geçmişte Derince Belediye Başkan yardımcılığı,Belediye başkan adaylığı ve Milletvekili adaylıklarında bulundu.Halen daha Derince Belediyesinde uzman olarak devam ediyordu.