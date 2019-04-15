Kocaelili eski Bakan yeni partiye mi geçiyor?

AKP dönemlerinde Ekonomi Bakanlığı ve Milletvekilliği yapmış olan Ali Babacan ile eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddiası günlerdir konuşuluyor. Sosyal medya fenomeni Ankara Kuşu, tweet atarak partinin beyin takımını açıkladı. Listede Kocaeli'den de tanıdık bir isim yer aldı.
"Yeni Parti'nin beyin takımında kimler var?" başlığı ile attığı tweette aşağıdaki isimleri sıraladı:
Ali Babacan
Ahmet Davutoğlu
Abdullah Başçı
Feramuz Üstün
Ayhan Sefer Üstün
Selçuk Özdağ
Mikail Arslan
Nihat Ergün
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz