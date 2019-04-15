Kocaelili eski Bakan yeni partiye mi geçiyor?

AKP dönemlerinde Ekonomi Bakanlığı ve Milletvekilliği yapmış olan Ali Babacan ile eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddiası günlerdir konuşuluyor. Sosyal medya fenomeni Ankara Kuşu, tweet atarak partinin beyin takımını açıkladı. Listede Kocaeli'den de tanıdık bir isim yer aldı.

"Yeni Parti'nin beyin takımında kimler var?" başlığı ile attığı tweette aşağıdaki isimleri sıraladı:

Ali Babacan

Ahmet Davutoğlu

Abdullah Başçı

Feramuz Üstün

Ayhan Sefer Üstün

Selçuk Özdağ

Mikail Arslan

Nihat Ergün