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Bülent Arınç'tan İstanbul yorumu

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "En çok konuşulan iki büyükşehir belediyesi olan Ankara ve İstanbul'un çok az oy farklarıyla kaybedilmiş olmasını başarı olarak göremeyiz." dedi.

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Denizli'de düzenlenen kitap fuarına katılan TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili olarak, "Seçimden yüzde 45'e yakın bir oyla çıkmış olmak AK Parti açısından başarılıdır. Ama bu seçimlerde en çok konuşulan iki büyükşehir belediyesi olan Ankara ve İstanbul'un çok az oy farklarıyla kaybedilmiş olmasını başarı olarak göremeyiz" dedi.

ARINÇ KİTAP FUARINDA KONFERANS VERDİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Kitap Fuarı'na katılan eski TürkiyeBüyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç ve eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, kitaplarını Denizlili kitapseverlere imzaladı. Vatandaşlar, İlker Başbuğ'un kitapları imzaladığı standın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Arınç ise ilk olarak Denizlili vatandaşlara 'Türkiye Siyasetindeki Anlar' isimli bir konferans verdi. Konferansta, kendi siyasi hayatının anlatıldığı Arınç-Küçük Erbakan isimli kitap hakkında vatandaşlara bilgi verip, Türkiye siyasi tarihinin belli kısımları hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Arınç daha sonra, vatandaşlara ücretsiz olarak verilen Arınç-Küçük Erbakan isimli kitabını imzaladı.

"HİÇ UMULMADIK İLLERİN BELEDİYELERİNİ ALDI"

Fuarda düzenlenen imza günü sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM eski Başkanı Arınç, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini yorumladı. Seçimde her partinin kendi açısından başarılı çıktığını aktaran Arınç, "31 Mart'ta topyekun bir mahalli idareler seçimine gittik. Büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıklar. Bu başarı ile sonuçlandı. Milyonlarca insan sandık başına gitti, oyunu dilediği gibi kullandı. Çıkan sonuçlardan da her parti kendi bakış açısıyla başarılı çıkmış, biz de böyle görüyoruz. AK Parti'ye bakarsanız; şu kadar büyükşehir, şu kadar il belediyesi kazandı, binlerce belediye meclis üyesi çıkardı. Totalde ise oyu yüzde 44'lerden aşağı değil. Böylesine kıyasıya ittifaklar içerisinde geçen bir seçimde yüzde 45'e yakın bir oyla çıkmış olmak AK Parti açısında başarılıdır. Ama bu seçimlerde en çok konuşulan iki büyükşehir belediyesi olan Ankara ve İstanbul'un çok az oy farklarıyla kaybedilmiş olmasını başarı olarak göremeyiz. Ancak total baktığınız zaman Genel Başkanımız Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da aynı şeyi söylüyor; 'Geldiğimiz noktada bir başarısızlık söz konusu değildir' diyor. CHP kendi açısından başarılı görülebilir, en azından iki büyükşehirde önde görünüyor, henüz İstanbul sonuçlanmış değil. İzmir'i alacağını zaten herkes kabul ediyordu. Bunun yanında da hiç umulmadık illerin belediyelerini aldı" diye konuştu.

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"OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ YOLU VAR"

İstanbul'un bazı ilçelerinde olağanüstü itiraz yöntemine gidileceğini ifade eden Arınç, büyükşehir için de öyle bir itiraz yolunun olduğunu dile getirerek, "Yani İstanbul'daki seçimlerde de en son aldığım haber, Maltepe ve Büyükçekmece Belediyeleri için sayımlar bitti ama olağanüstü itiraz yöntemine gidilecek. Büyükşehir için de zannediyorum öyle bir itiraz yolu var. Kanunda bir imkanlar varken buna göre karar vermek Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) işidir. Biraz daha sabırla bekleyelim, çıkacak sonuca da saygı gösterelim. Kazanan insanları da tebrik edelim. Ankara göreve başladı, hiçbir olağanüstülük olmadı. İstanbul'da da çıkacak sonuç, İster Binali Yıldırım açısından olsun isterse Ekrem İmamoğlu açısından olsun elbette halkımızın takdiridir. Bunlara da saygı göstereceğiz. Büyükşehirleri 5 yıl bu arkadaşlarımız yönetecekler" şeklinde konuştu.

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