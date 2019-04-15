Köpek yolda doğum yaptı

Gölcük Değirmendere Mahallesi'nde oturan İsmail Üstün, 1,5 ay önce arkadaşından aldığı fino cinsi köpeği rahatsızlanması üzerine kucağına alarak veterinere götürmek üzere yola çıktı. İsmail Üstün yolda köpeğin doğurduğunu fark etti. İsmail Üstün köpeğini ve doğan yavrusunu alarak veterinere götürdü. Köpek, veteriner kliniğinde de bir yavru dünyaya getirdi.
"GEBE OLDUĞUNU ANLAMADIK"
İsmail Üstün büyük şaşkınlık yaşarken, "Evde bir anda hayvanda bir değişiklik hissettik. Biz de bir rahatsızlığı vardır diyerek veterinerimize götürüyorduk. Köpeğim kucağımdaydı bir anda bir ıslaklık hissettim yol kenarına koydum, bir baktım ki doğuruyor. Gebe olduğunu hiç anlamadık" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz