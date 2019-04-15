Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) İzmit, Derince, Körfez, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı. Buna göre bölgede faaliyet gösteren 159 firma çeşitli iş pozisyonlarında eleman arıyor. İş ilanlarının detaylı görünümünü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Bugün 10:18 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 10:21 TSİ
Kocaeli'de 159 firma eleman arıyor
Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) İzmit, Derince, Körfez, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı.
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Bugün 10:18 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz