TÜPRAŞ işçisi, iş bıraktı!

Tüpraş ile Petrol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. 8. kez yapılan görüşmelerde işveren üç yıllık sözleşme imzalanması konusunda sendika yetkilileriyle uzlaşmaya varılamadı. Petrol-İş Sendikası sözleşmenin iki yıl olması gerektiğini ve üç yıllık sözleşmeye asla imza atmayacaklarını söyleyince yine anlaşma olmadı.

TAM GÜN EYLEM

Süreç içinde yapılan eylemelere bu sabah da devam edildi. Sabah 08:00–16:00 mesaisine gelen işçiler, fabrikalara girmedi. Gece 00:00–08:00 mesaisinde bulunan işçiler ise çıkmadı. Akşam saat 16:00’ya kadar TÜPRAŞ’taki işçilerin eylemleri devam edeceği kaydedildi. TÜPRAŞ işçileri bugün tam gün iş bırakma eylemi yapıyor. Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman da işçilere desteğe gitti. Son olarak taraflar 12 Nisan'da bir araya geldi. Bundan sonraki görüşme ise 18 Nisan'da.