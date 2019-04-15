Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:27 TSİ- Ekonomi G: Bugün 17:46 TSİ

TÜPRAŞ işçisi, iş bıraktı!

TÜPRAŞ’ta toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, TÜPRAŞ işçisi bugün tam gün iş bırakma eylemi yapıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Tüpraş ile Petrol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. 8. kez yapılan görüşmelerde işveren üç yıllık sözleşme imzalanması konusunda sendika yetkilileriyle uzlaşmaya varılamadı. Petrol-İş Sendikası sözleşmenin iki yıl olması gerektiğini ve üç yıllık sözleşmeye asla imza atmayacaklarını söyleyince yine anlaşma olmadı.

TAM GÜN EYLEM

Süreç içinde yapılan eylemelere bu sabah da devam edildi. Sabah 08:00–16:00 mesaisine gelen işçiler, fabrikalara girmedi. Gece 00:00–08:00 mesaisinde bulunan işçiler ise çıkmadı. Akşam saat 16:00’ya kadar TÜPRAŞ’taki işçilerin eylemleri devam edeceği kaydedildi. TÜPRAŞ işçileri bugün tam gün iş bırakma eylemi yapıyor. Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman da işçilere desteğe gitti. Son olarak taraflar 12 Nisan'da bir araya geldi. Bundan sonraki görüşme ise 18 Nisan'da.

Bugün 10:27 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(3)
02

Kocaelias - Bırakın bu işleri ya başka işyerlerinde millet asgari ücretle çalışıyor.İşinize gelmiyorsa çıkın piyasada aç kalın bi anlarsınız.

Yanıtla . 0Beğen 15 Nisan 17:20
03

_3441_ - @Kocaelias 02 nolu yoruma cevabı: Kardeş sen kaç defa tüpraşın o kapısından içeri girdin...99 depreminde sen karını cocuğunu kucaklarken tüpraşlı tüpraşı kucakladı millet enkazda karısını bırakıp fabrikaya koştu...Senin piyasa dediğin 2 günde makina başına geçilen gazoz fabrikası burası öyle değil insanlar 1.5 2 senede imza yetkisi alıyor orda...burda sıkıntı KOÇ grubuyken senin gibi terbiyesizlerde onlardan daha da sıkıntı TÜPRAŞ işçisi için...

Yanıtla . 0Beğen 15 Nisan 20:31
01

Kartepeli - Her yıl Türkiye'nin en büyüğüyüz diye övünenlerin çalışanlarının insani ölçülerdeki taleplerine yüz çevirmelerini nasıl açıklamalıyız? Her tüpraşlı katmadeğerinin karşılığını istiyor fazlasını değil.Ayrıca Tüpraşlının talepleri Türkiye'de ki işçilerin ulaşmaya çalıştıkları yerdir.Herkesin ve herkesimin bunu böyle değerlendirmesi gerekir...

Yanıtla . 6Beğen 15 Nisan 12:55
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Çenesuyu A.Ş.'de Genel Müdür değişiyor mask
Çenesuyu A.Ş.'de Genel Müdür değişiyor
İl Müdürlüğü açıkladı! Piyasadan toplatılıyor mask
İl Müdürlüğü açıkladı! Piyasadan toplatılıyor
TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyasını duyan bankaya koştu! mask
TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyasını duyan bankaya koştu!
PTT, artık pişmaniye satacak mask
PTT, artık pişmaniye satacak
Hacca "Döviz" zammı! mask
Hacca "Döviz" zammı!
İşsizlik rakamları açıklandı mask
İşsizlik rakamları açıklandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!

GALERİ

Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi! mask
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü mask
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor mask
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor
Hürriyet artık resmen BAŞKAN! mask
Hürriyet artık resmen BAŞKAN!
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL