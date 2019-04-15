TÜPRAŞ işçisi, iş bıraktı!

Tüpraş ile Petrol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. 8. kez yapılan görüşmelerde işveren üç yıllık sözleşme imzalanması konusunda sendika yetkilileriyle uzlaşmaya varılamadı. Petrol-İş Sendikası sözleşmenin iki yıl olması gerektiğini ve üç yıllık sözleşmeye asla imza atmayacaklarını söyleyince yine anlaşma olmadı.
TAM GÜN EYLEM
Süreç içinde yapılan eylemelere bu sabah da devam edildi. Sabah 08:00–16:00 mesaisine gelen işçiler, fabrikalara girmedi. Gece 00:00–08:00 mesaisinde bulunan işçiler ise çıkmadı. Akşam saat 16:00’ya kadar TÜPRAŞ’taki işçilerin eylemleri devam edeceği kaydedildi. TÜPRAŞ işçileri bugün tam gün iş bırakma eylemi yapıyor. Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman da işçilere desteğe gitti. Son olarak taraflar 12 Nisan'da bir araya geldi. Bundan sonraki görüşme ise 18 Nisan'da.
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Yorumlar
(3 )
Kocaelias - Bırakın bu işleri ya başka işyerlerinde millet asgari ücretle çalışıyor.İşinize gelmiyorsa çıkın piyasada aç kalın bi anlarsınız.
_3441_ - Kardeş sen kaç defa tüpraşın o kapısından içeri girdin...99 depreminde sen karını cocuğunu kucaklarken tüpraşlı tüpraşı kucakladı millet enkazda karısını bırakıp fabrikaya koştu...Senin piyasa dediğin 2 günde makina başına geçilen gazoz fabrikası burası öyle değil insanlar 1.5 2 senede imza yetkisi alıyor orda...burda sıkıntı KOÇ grubuyken senin gibi terbiyesizlerde onlardan daha da sıkıntı TÜPRAŞ işçisi için...
Kartepeli - Her yıl Türkiye'nin en büyüğüyüz diye övünenlerin çalışanlarının insani ölçülerdeki taleplerine yüz çevirmelerini nasıl açıklamalıyız? Her tüpraşlı katmadeğerinin karşılığını istiyor fazlasını değil.Ayrıca Tüpraşlının talepleri Türkiye'de ki işçilerin ulaşmaya çalıştıkları yerdir.Herkesin ve herkesimin bunu böyle değerlendirmesi gerekir...
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