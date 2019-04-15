Gölcükspor’da  Ali Beykoz  farkı

Ligde 25. Hafta maçında deplasmanda 1461 Trabzonspor’u 1-0 mağlup ettikten sonra, bir türlü galibiyet yüzü görmeyen Gölcükspor, hafta başında teknik direktör anlaşması yaptığı Ali Beykoz ile çıktığı ilk maçında, adeta patlama yaşadı. Başarılı bir mücadele sonunda play-off mücadelesi veren zorlu rakibi Payasspor’u 3-0 gibi net bir skorla yenerek ikinci yarıda 7 hafta sonra ilk galibiyetini teknik patron Ali Beykoz ile alan Gölcükspor, geçen hafta 32 puanla 16’ncı sırada yer aldı. Kırmızı Siyahlı temsilcimiz, 3-0’lık bu galibiyetle 35 puanla 13’ncü sıraya kadar yükseldi, düşme potasından uzaklaştı.

MORALLER YERİNE GELDİ

Yönetim kurulu da, galibiyetle derin bir ‘oh’ çekti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Eski Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcükspor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Payasspor maçında protokol tribününde yerini aldı. Kırmızı Siyahlı futbolcular soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı. Kulüp Başkanı Ahmet Şahin 3 bin lira prim sözü verdi. Ahmet AKAY