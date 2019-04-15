Düşme potasıyla arasında sadece 2 puan fark bulunan ateş hattına yakın olan temsilcimiz Gölcükspor, ligin bitimine üç hafta kala zorluk derecesi oldukça yüksek olan maçlara çıkacak. Bu hafta sonunda grubunda son sıradaki Bucaspor ile deplasmanda mücadele verecek ekip iddialı. Bucaspor’un 27 puanı bulunuyor. 33. Hafta karşılaşmasında play-off mücadelesi veren 51 puanlı Serik Belediyespor’u konuk edecek takıl, sezonun son maçında, 34’ncü hafta karşılaşmasında, yine deplasmanda 33 puanla 17.sırada düşmeme mücadelesi veren Bağcılar Spor Kulübü karşısında ciddi sınav verecek.
Bugün 10:46 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:49 TSİ
Üç haftalık tehlikeli viraj!..
Düşme potasıyla arasında sadece 2 puan fark bulunan ateş hattına yakın olan temsilcimiz Gölcükspor, ligin bitimine üç hafta kala zorluk derecesi oldukça yüksek olan maçlara çıkacak.
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Bugün 10:46 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz