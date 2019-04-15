Ali Beykoz: Gel dediler, geldim!..

Payasspor maçıyla Gölcükspor’da iyi bir başlangıç yapan Teknik direktör Ali Beykoz “Bizim için önemli bir mücadeleydi. Çok zor bir maç olacağını biliyordum. Kısa bir süre içinde futbolcularımla birlikte bu maçın teknik ve taktik analizlerini çok iyi yaparak çalıştık. Takım olarak Gölcükspor, bu grubun en iyi bireysel futbolcularını kadrosunda bulunduruyor. Payasspor maçını 3-0 gibi skorla kazanmaları da bunu ortaya koyuyor. Bundan sonra haftaya Bucaspor, ardından play-off mücadelesi veren Serik Belediye ve son hafta düşme potasında olan Bağcılar maçları var. Bu maçlar zor maçlar olacak” dedi.

BURAYI SEVİYORUM

Gölcükspor’un başarılı teknik adamı Ali Beykoz sözlerine şöyle devam etti: Ben Boluluyum ama, Kocaeli’yi ve Gölcük’ü çok seviyorum. Burayı kendi memleketim gibi görüyorum. Gölcükspor’un bu durumda olması, benim zoruma gidiyor. Bana gelip takımın başına geçer misin dediler. Ben de hiç düşünmeden geldim. Sezonun son üç haftasında zor maçlarımız olacak. Fakat bunu başaracak bir gücümüz var. İlk olarak kalan üç maçımızı kazanıp, bu sezonu en güzel şekilde kapamak istiyoruz.