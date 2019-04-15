Uğur Uğur: Kendimi bu maçta buldum

Teknik direktör Ali Beykoz’un hafta başından beri iyi bir hazırlık süreci içinde kendilerini hazırladığını söyleyen başarılı futbolcu Uğur Uğur, “Ali hocam bana hafta başından beri büyük destek verdi. Takıma geldiğim günden beri bir türlü kendimi toparlayamadım. Bekleneni ortaya koyamamamın sorunlarını kafamdan atamadım. Fakat Teknik patronumuz Ali Beykoz hocam, bana, bir kulağını kapat ve benim söyleyeceklerimi dinle dedi. Ben de öyle yaptım. Payas maçıyla takımımda kendime yeni bir sayfa açtım” dedi.

KENDİME GÜVENİM GELDİ

Uğur Uğur sözlerini şöyle sürdürdü: Payas maçı bizim için final maçı niteliğindeydi. Bu maça inanarak hazırlanmıştık. Moral ve motivasyonum üst seviyelerde oldu. Takım olarak bundan sonra kalan üç final maçımız var. Bu maçları da kazanacağız. Gölcükspor’un bu ligde kalması bizim için daha önemli. Gölcükspor’un bu durumda olması beni ve takım arkadaşlarımı üzüyor. Final maçlarını kazanıp, Gölcükspor’u hakkı olduğu yerde bırakacağız. Bundan sonraki maçlarda takım olarak daha iyi olacağız. Bu maçta attığım 3 golle kendime olan güvenim geldi. Takım olarak daha iyi olacağız.