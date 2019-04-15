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Başkan Ahmet Şahin: Bizim 4 haftalık işimiz var

Payasspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Gölcükspor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin “Zorlu rakibimiz Payasspor’u yenerek moral bulduk. Kalan üç final maçımız daha var, bunları düşünüyoruz” dedi.

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Payasspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Gölcükspor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin “Zorlu rakibimiz Payasspor’u yenerek moral bulduk. Kalan üç final maçımız daha var, bunları düşünüyoruz” dedi. Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: Daha önce de içerdeki birçok maçımızı kazanabilirdik. Kazanmamız gerekirdi. Bu duruma gelmememiz gerekirdi. Bu takımın bu durumlara gelmesi doğru bir şey değildir. Fakat geçmişte yaşananlar bizim için bir ders ve tecrübe oldu. Bundan sonra daha iyi olacağız. Play-Off mücadelesi veren Payasspor’u mağlup ettik. Bundan sonra kalan üç maçımız var. İhtiyacımız olan puanları alarak rahatlamak istiyoruz. Bu hafta Bucaspor maçını kazanıp, stresten uzaklaşmak arzusundayız. Takımımızın gücü ortada, bunu yapabilecek durumdayız. Bu sezonu kazasız bir şekilde tamamlamak istiyoruz” dedi.

KALAN MAÇLARI KAZANACAĞIZ

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: Takım halinde de, bireysel olarak da çok iyi bir kadromuz var. Kadro kalitemizin karşılığı bu değildi. Önümüzdeki maçlar çok daha önemli. Düşme korkusunu atlatmak için, bu maçları kazanmamız gerekiyor. Bundan sonra bu kadro ile daha rahat maçlara çıkacağımızı ve kazanacağımıza inanıyorum. Bunları başaramayacak bir kadromuz olsa, korkumuz olurdu. Fakat benim hiçbir korkum ve çekincem yok. Teknik patronumuz Ali Beykoz’a da ayrıca bizi kırmayıp, geldiği için teşekkür ederim. Bu zor durumda destek verdi.

HİÇBİR ŞEY KONUŞMADIK

Düşme korkusu içinde zorlu bir dönem içinde yer aldık. Beklediğimiz sonuçları alamadık ve beklenmedik duruma geldik. Bundan dolayı Tecrübeli Teknik patron Ali Beykoz’a bir teklifte bulunduk. O da bizi kırmadı. Gölcükspor’un zor gününde yanımızda oldu. Gelecek için hiçbir çalışmamız olmadı. Bizim için kalan üç final maçını kazanmak ve rahat bir nefes almak önceliklidir. Bu zorlu üç haftayı bir atlatalım, ondan sonra gelecek sezon için çalışmalarımız olacak. Hocamız Gölcük benim evim yuvam dedi. Biz de kendisini içimizden biri olarak görüyoruz. Bu sezon işimizi bitirelim. Sonra gelecek sezona bakarız. Gelecek sezon için bir şey konuşmadık.

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