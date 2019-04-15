U11 Lig maçları bol gollü geçiyor

A, B, C ve D grubu maçları oynandı. Günün en farklı skorunu 41 Futbol Kulübü, Kocaeli Okanspor karşısında 10-1’lik skorla elde ederken, KYÖD spor ise Bekirderespor'u 9-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Bu stattaki maçlarda Kocaeli 1937 Sekaspor, Bağçeşmespor'u 6-3, Çayırtepe Gençlikspor Kocaeli Güneşspor'u 3-2 ve İzmit GB spor Kocaeli Marmara Gençlikspor'u 3-1 yendi. Minik sporcuların velileri de maçlara ilgi gösterdi, atılan goller sonrasında alkışlayarak sporculara moral vermeye çalıştı. U11 Ligi üçüncü hafta maçları hafta sonu cumartesi ve pazar günü oynanacak. Ahmet AKAY
BAĞÇEŞMESPOR: 3 KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 6
STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 C)
HAKEM: İbrahim Şahin ***
BAĞÇEŞMESPOR: Davut ***, Ahmet **(Gökdeniz **), Esat **, Asaf **, Muhammet ***, Efehan ***, Musaf ***, Eren ***
KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Ali Ensar ***, İdman ***, Bilal ****, Gökmen *** (Ege **), Ensar Kayra Yıldız ***, Salih ***, Muhammet Enes *** (Berk **), Halitcan ***
GOLLER: Eren (1),Efehan (1), Muhammet (1)(Bağçeşmespor), Bilal (3), İrfan (1), Ensar Kayra Yıldız (1), Halitcan (1)(Kocaeli 1937 Sekaspor)
KYÖDSPOR: 9 BERİDERESPOR: 0
STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 A)
HAKEM: Ali Saraçoğlu ***
KYÖDSPOR: Efe ***, Onur ***, Kayra ***, Samet ***, Yiğit ***, Yasin ***, Necmi ***, Ahmet ***
BEKİRDERESPOR: Ali Rıza **, Efe **, Utku **, Emre **, Ömer Bektur **, Yusuf **, Muhammet **, Ömer Şengül **
GOLLER: Necmi (2), Ahmet (2), Yasin (2), Onur (1), Kayra (1), Yiğit (1) (KYÖD spor)
KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 2 ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: 3
STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 B)
HAKEM: Ali Saraçoğlu ***
KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Alperen ***, Melih ***, Eymen **, Efe **, Mehmet Efe ***, Utku **, Mehmet Çelebi **, Ömer Berat **
ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Anıl ***, Bora ***, İsa ***, İbrahim Hakkı ***, Tolga ***, İbrahim Enes ***, Emir ***, Arda ***
GOLLER: Melih (2)(Kocaeli Güneşspor), İbrahim Enes (2), İsa (1)(Çayırtepe Gençlikspor)
İZMİT GBSPOR: 3 KOCAELİ MARMARA GENÇLİK: 1
STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 A)
HAKEM: İbrahim Şahin ***
İZMİT GBSPOR: Ege ***, Semih ***, Ubeyt ***, Ege Genç ***, Ahmet *** (Kadirhan **), Görkem ***, Kayhan ***, Yusuf ***
KOCAELİ MARMARA GENÇLİK: Yiğit **, Doruk ** (Eren **), Talha ** (Çınar **), Batuhan *** (Aras **), Ertuğrul **, Buğra ***, Efe ***, Yusuf ** (Hüseyin **)
GOLLER: Görkem (1), Kayhan (1), Yusuf (1)(İzmit GB spor), Buğra (1)(Kocaeli Marmara Gençlik)
41 FUTBOL KULÜBÜ: 10 KOCAELİ OKANSPOR: 1
STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 D)
HAKEM: Melih Yıldırım ***
41 FUTBOL KULÜBÜ: Emir ***, Çınar ***, Emir Berat *** (Uras **), Bilal ***, Sarp ***, Yiğit Hamza *** (Kerem ***), Furkan Emir (Eren **), Samet **** (Berat **)
KOCAELİ OKANSPOR: Kayra **, Ömer Faruk ** (Kılıçhan **), Yusuf **, Ali Berk **, Doruk ** (Levent **), Tunç **, Taha ** (Ahmet **), Utku ***
GOLLER: Samet (3), Furkan Emir (2), Çınar (2), Sarp (1), Kerem (1), Hamza Yiğit (1)(41 Futbol Kulübü), Utku (1)(Kocaeli Okanspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz