U11 Lig maçları bol gollü geçiyor

A, B, C ve D grubu maçları oynandı. Günün en farklı skorunu 41 Futbol Kulübü, Kocaeli Okanspor karşısında 10-1’lik skorla elde ederken, KYÖD spor ise Bekirderespor'u 9-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Bu stattaki maçlarda Kocaeli 1937 Sekaspor, Bağçeşmespor'u 6-3, Çayırtepe Gençlikspor Kocaeli Güneşspor'u 3-2 ve İzmit GB spor Kocaeli Marmara Gençlikspor'u 3-1 yendi. Minik sporcuların velileri de maçlara ilgi gösterdi, atılan goller sonrasında alkışlayarak sporculara moral vermeye çalıştı. U11 Ligi üçüncü hafta maçları hafta sonu cumartesi ve pazar günü oynanacak. Ahmet AKAY

BAĞÇEŞMESPOR: 3 KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 6

STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 C)

HAKEM: İbrahim Şahin ***

BAĞÇEŞMESPOR: Davut ***, Ahmet **(Gökdeniz **), Esat **, Asaf **, Muhammet ***, Efehan ***, Musaf ***, Eren ***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Ali Ensar ***, İdman ***, Bilal ****, Gökmen *** (Ege **), Ensar Kayra Yıldız ***, Salih ***, Muhammet Enes *** (Berk **), Halitcan ***

GOLLER: Eren (1),Efehan (1), Muhammet (1)(Bağçeşmespor), Bilal (3), İrfan (1), Ensar Kayra Yıldız (1), Halitcan (1)(Kocaeli 1937 Sekaspor)

KYÖDSPOR: 9 BERİDERESPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 A)

HAKEM: Ali Saraçoğlu ***

KYÖDSPOR: Efe ***, Onur ***, Kayra ***, Samet ***, Yiğit ***, Yasin ***, Necmi ***, Ahmet ***

BEKİRDERESPOR: Ali Rıza **, Efe **, Utku **, Emre **, Ömer Bektur **, Yusuf **, Muhammet **, Ömer Şengül **

GOLLER: Necmi (2), Ahmet (2), Yasin (2), Onur (1), Kayra (1), Yiğit (1) (KYÖD spor)

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 2 ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 B)

HAKEM: Ali Saraçoğlu ***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Alperen ***, Melih ***, Eymen **, Efe **, Mehmet Efe ***, Utku **, Mehmet Çelebi **, Ömer Berat **

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Anıl ***, Bora ***, İsa ***, İbrahim Hakkı ***, Tolga ***, İbrahim Enes ***, Emir ***, Arda ***

GOLLER: Melih (2)(Kocaeli Güneşspor), İbrahim Enes (2), İsa (1)(Çayırtepe Gençlikspor)

İZMİT GBSPOR: 3 KOCAELİ MARMARA GENÇLİK: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 A)

HAKEM: İbrahim Şahin ***

İZMİT GBSPOR: Ege ***, Semih ***, Ubeyt ***, Ege Genç ***, Ahmet *** (Kadirhan **), Görkem ***, Kayhan ***, Yusuf ***

KOCAELİ MARMARA GENÇLİK: Yiğit **, Doruk ** (Eren **), Talha ** (Çınar **), Batuhan *** (Aras **), Ertuğrul **, Buğra ***, Efe ***, Yusuf ** (Hüseyin **)

GOLLER: Görkem (1), Kayhan (1), Yusuf (1)(İzmit GB spor), Buğra (1)(Kocaeli Marmara Gençlik)

41 FUTBOL KULÜBÜ: 10 KOCAELİ OKANSPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 D)

HAKEM: Melih Yıldırım ***

41 FUTBOL KULÜBÜ: Emir ***, Çınar ***, Emir Berat *** (Uras **), Bilal ***, Sarp ***, Yiğit Hamza *** (Kerem ***), Furkan Emir (Eren **), Samet **** (Berat **)

KOCAELİ OKANSPOR: Kayra **, Ömer Faruk ** (Kılıçhan **), Yusuf **, Ali Berk **, Doruk ** (Levent **), Tunç **, Taha ** (Ahmet **), Utku ***

GOLLER: Samet (3), Furkan Emir (2), Çınar (2), Sarp (1), Kerem (1), Hamza Yiğit (1)(41 Futbol Kulübü), Utku (1)(Kocaeli Okanspor)