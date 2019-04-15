KEV’in (Kocaeli Eğitim Vakfı) Kurucusu Hayati Terzi (83) vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (Salı) öğle namazına müteakip İzmit Fevziye Cami'nden kaldırılarak toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Hayati Terzi vefat etti
Kocaeli Eğitim Vakfı'nın kurucusu Hayati Terzi, vefat etti.
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Yorumlar
(3 )
Erol Demirbek - ALLAH rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar ve baş sağlığı dilerim
Selda Dursun - Hayati amcacım nurlar içinde yat, Rabbim mekanını cennet eylesin.
Hekimoğlu - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.
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