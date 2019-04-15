Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:25 TSİ- Asayiş G: Bugün 17:15 TSİ

Hayati Terzi vefat etti

Kocaeli Eğitim Vakfı'nın kurucusu Hayati Terzi, vefat etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

KEV’in (Kocaeli Eğitim Vakfı) Kurucusu Hayati Terzi (83) vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (Salı) öğle namazına müteakip İzmit Fevziye Cami'nden kaldırılarak toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

haber-ici-1-1555317220.jpg?

Bugün 11:25 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(3)
03

Erol Demirbek - ALLAH rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar ve baş sağlığı dilerim

Yanıtla . 0Beğen 15 Nisan 19:50
02

Selda Dursun - Hayati amcacım nurlar içinde yat, Rabbim mekanını cennet eylesin.

Yanıtla . 2Beğen 15 Nisan 13:07
01

Hekimoğlu - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.

Yanıtla . 2Beğen 15 Nisan 11:39
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!
Erkan Katmış'ı öldüren zanlı her yerde aranıyor! mask
Erkan Katmış'ı öldüren zanlı her yerde aranıyor!
Kazana düşen işçinin ölümünün detayları ortaya çıktı mask
Kazana düşen işçinin ölümünün detayları ortaya çıktı
Tramvay yoluna giren araç takla attı! mask
Tramvay yoluna giren araç takla attı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!

GALERİ

Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi! mask
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü mask
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor mask
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor
Hürriyet artık resmen BAŞKAN! mask
Hürriyet artık resmen BAŞKAN!
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL