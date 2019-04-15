Hayati Terzi vefat etti

Büyütmek için resme tıklayın

KEV’in (Kocaeli Eğitim Vakfı) Kurucusu Hayati Terzi (83) vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (Salı) öğle namazına müteakip İzmit Fevziye Cami'nden kaldırılarak toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.