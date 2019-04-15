Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:34 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 11:37 TSİ

Festival tadında turizm haftası kutlandı

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan kortejde, geri dönüşümden yapılan kostümler renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalara katılan ekipler çelenk bırakma törenin ardından kortej yürüyüşüyle Kent Meydanı’ndaki konsere katıldı.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Bu yıl 43’ncüsü kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür Turizm Müdürlüğü kortej düzenledi. Kortej öncesinde Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunuldu. İl Kültür Turizm Müdürü Ercan Yamen anıta çelenk sundu. Ardında Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu ve Ramada Otel çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kortej oluşturuldu.  Büyükşehir Belediyesi bando ekibiyle birlikte saat kulesinden, Kent Meydanı’na yürüyüş düzenlendi.

2-1555317365.jpg?

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KOSTÜMLER

Korteje TEMA Vakfı, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, Hızır Reis İlkokulu, Topçular İlkokulu, Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi katıldı. Hızır Reis İlkokulu öğrencilerinin geri dönüşümden yaptıkları kostümler programa renk katarken palyaçoların da katıldığı yürüyüş adeta festivale dönüştü.  Kent Meydanı alanına gelindiğinde İl Kültür Turizm Müdürü Ercan Yamen konuşma yaptı.

3-1555317372.jpg?

‘KOCAELİ ALTERNATİF TURİZME İMKAN SUNUYOR’

Turizm haftası vesilesiyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Kent Meydanı’ndaki programda konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Ercan Yamen, “Turizm farklı toplumlar ve kültürler arasında ki hoşgörü ve anlayışı geliştirmekte ve dünya barışına katkıda bulunmaktadır. Binlerce yıllık tarihin ve kültürün ev sahibi ilimiz, tıpkı Anadolu gibi tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, bir dönem Roma, İskenderiye ve Antakya’dan sonra dünyanın dördüncü büyük kenti Kocaeli, turizm açısından büyük önem arz etmektedir. Kocaeli, günübirlik turizm potansiyeli ile alternatif turizm çeşitlerine imkan sunmakta” şeklinde konuştu.

1-1555317359.jpg?

TURİZM GELİRİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Geçmiş dönem verileri aktaran Yamen, “2018 yılı verilerine göre ülkemizi 45 milyon 628 bin 673 kişi ziyaret etmiş. Ortalama geceleme sayısı 9,9 olup turizm geliri ise 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29 milyar 512 milyon 926 bin dolar yükselmiştir. Kocaeli’de 2010-2017 yılları arasında yabancı 795 bin 39 konaklama, 2 milyon 38 bin 95 geceleme. 2017 yılında 4 milyon 474 bin 657 konaklama, 7 milyon 310 bin 73 geceleme yapılmıştır” ifadelerini kullandı. Ekin EKEN

Bugün 11:34 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yunan vatandaşlar Darıca'yı gezdi mask
Yunan vatandaşlar Darıca'yı gezdi
Kartepe Çuha Fabrikası'nın Rölöve Projesi onaylandı mask
Kartepe Çuha Fabrikası'nın Rölöve Projesi onaylandı
Koçer, Yarhisar’ı gezdi mask
Koçer, Yarhisar’ı gezdi
Başaran, sözünü tuttu mask
Başaran, sözünü tuttu
Erzurum Kocaeli'ye taşınıyor mask
Erzurum Kocaeli'ye taşınıyor
‘Karma Resim Sergisi’ beğeniye açıldı mask
‘Karma Resim Sergisi’ beğeniye açıldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu mask
Erkan Katmış'ın katil zanlısı teslim oldu
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi! mask
Gebze'de Başkan Büyükgöz, o ismi istemedi!
Tanınmış işletmeci öldürüldü! mask
Tanınmış işletmeci öldürüldü!

GALERİ

Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi! mask
Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü mask
Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor mask
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor
Hürriyet artık resmen BAŞKAN! mask
Hürriyet artık resmen BAŞKAN!
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL