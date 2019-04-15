Festival tadında turizm haftası kutlandı

Bu yıl 43’ncüsü kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür Turizm Müdürlüğü kortej düzenledi. Kortej öncesinde Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunuldu. İl Kültür Turizm Müdürü Ercan Yamen anıta çelenk sundu. Ardında Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu ve Ramada Otel çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kortej oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi bando ekibiyle birlikte saat kulesinden, Kent Meydanı’na yürüyüş düzenlendi.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KOSTÜMLER

Korteje TEMA Vakfı, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, Hızır Reis İlkokulu, Topçular İlkokulu, Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi katıldı. Hızır Reis İlkokulu öğrencilerinin geri dönüşümden yaptıkları kostümler programa renk katarken palyaçoların da katıldığı yürüyüş adeta festivale dönüştü. Kent Meydanı alanına gelindiğinde İl Kültür Turizm Müdürü Ercan Yamen konuşma yaptı.

‘KOCAELİ ALTERNATİF TURİZME İMKAN SUNUYOR’

Turizm haftası vesilesiyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Kent Meydanı’ndaki programda konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Ercan Yamen, “Turizm farklı toplumlar ve kültürler arasında ki hoşgörü ve anlayışı geliştirmekte ve dünya barışına katkıda bulunmaktadır. Binlerce yıllık tarihin ve kültürün ev sahibi ilimiz, tıpkı Anadolu gibi tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, bir dönem Roma, İskenderiye ve Antakya’dan sonra dünyanın dördüncü büyük kenti Kocaeli, turizm açısından büyük önem arz etmektedir. Kocaeli, günübirlik turizm potansiyeli ile alternatif turizm çeşitlerine imkan sunmakta” şeklinde konuştu.

TURİZM GELİRİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Geçmiş dönem verileri aktaran Yamen, “2018 yılı verilerine göre ülkemizi 45 milyon 628 bin 673 kişi ziyaret etmiş. Ortalama geceleme sayısı 9,9 olup turizm geliri ise 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29 milyar 512 milyon 926 bin dolar yükselmiştir. Kocaeli’de 2010-2017 yılları arasında yabancı 795 bin 39 konaklama, 2 milyon 38 bin 95 geceleme. 2017 yılında 4 milyon 474 bin 657 konaklama, 7 milyon 310 bin 73 geceleme yapılmıştır” ifadelerini kullandı. Ekin EKEN