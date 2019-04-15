31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrasında partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayıları göre geçen yerel seçimde AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) ve CHP’den (Cumhuriyet Halk Partisi) sonra Türkiye’nin 3. büyük partisi değişti. YSK’dan (Yüksek Seçim Kurulu) alınan verilere göre, 2014 Yerel Seçimlerinde 6 milyon 860 bin 493 oy alan MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) 2019 Yerel Seçimlerinde 3 milyon 394 bin 477 oy alabildi. 25 Ekim 2017 yılında kurulan İYİ Parti ise girdiği ikinci seçimde 3 milyon 459 bin 599 oy alarak Türkiye’nin 3. Büyük partisi oldu.