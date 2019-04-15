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Türkiye'nin 3. büyük partisi değişti

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrasında partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayıları göre geçen yerel seçimde AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) ve CHP’den (Cumhuriyet Halk Partisi) sonra Türkiye’nin 3. büyük partisi değişti.

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31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrasında partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayıları göre geçen yerel seçimde AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) ve CHP’den (Cumhuriyet Halk Partisi) sonra Türkiye’nin 3. büyük partisi değişti. YSK’dan (Yüksek Seçim Kurulu) alınan verilere göre, 2014 Yerel Seçimlerinde 6 milyon 860 bin 493 oy alan MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) 2019 Yerel Seçimlerinde 3 milyon 394 bin 477 oy alabildi. 25 Ekim 2017 yılında kurulan İYİ Parti ise girdiği ikinci seçimde 3 milyon 459 bin 599 oy alarak Türkiye’nin 3. Büyük partisi oldu.

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Yorumlar

(2)
02

Ersoy Kandemir - Bugünleri gördümya artık ölsem de gam yemem.Allah’ıma şükürler olsun.Allah büyüktür.

Yanıtla . 1Beğen 15 Nisan 16:41
01

Kemal - Devlet efendi , Koskoca Başbuğ'un, koskoca milliyetçi MHP sini ne hale getirdiniz. Vatanseverlikten eser kalmadı. Tank fabrikası araplara verildi ağzınızı açmadınız. Yazıklar olsun. Allah sizi ıslah etsin.

Yanıtla . 11Beğen 15 Nisan 13:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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