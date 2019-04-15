Cumhur İttifakı meclis üyeleri mazbatalarını aldı

Cumhur İttifakı’nın İzmit Belediye Meclis Üyeleri, mazbatalarını Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça’nın elinden aldı. Mazbata törenine AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ile AKP ve MHP’liler de katıldı. Mazbatalarını alan meclis üyelerini o sırada adliye koridorlarında gören CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, kendilerini tebrik etti. Toplamda 21 meclis üyesini İzmit Belediye meclisine sokan Cumhur İttifakı’nın Millet İttifakı’nın 16 meclis üyesine göre sayıca üstünlüğü bulunuyor.

1 GRAM HAK YEDİRMEYECEĞİZ

Mazbata töreni sonrası konuşan AKP İzmit İlçe Başkanı çoğunluğunu sağladığımız mecliste Allah’ın izniyle İzmit ve İzmitlinin hayrına olacak her türlü işe destek olacağız. Ancak İzmit’imize ve İzmitliye fayda getirmeyecek her türlü işin de karşısında milletimizin vermiş olduğu sorumluluk çerçevesinde set olarak duracağız. İzmit’i ne bir gram hizmetten eksik tutacağız. Ne de İzmitlinin bir gram da olsa hakkının yenmesine izin vereceğiz. Gayretli belediye meclis üyelerimiz ve teşkilatımızla en güzel hizmeti yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in ardından söz alan MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, “Cumhur İttifakı meclis üyelerinin mazbatalarını aldık. Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün nasılsak bu gün de birlik ve beraberlik içerisinde aynı şekilde meclisi yönetmeye çalışacağız. İzmit için güzel şeylerin olacağını umuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Ardından meclis üyeleri Kocaeli Adliyesi önünde toplu fotoğraf çektirdi. Selin BECER