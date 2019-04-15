İYİ Parti’de değişim olmayacak

İYİ Parti’nin 12 ilçe başkanı ve il başkanı Şanbaz Yıldız Wellborn Hotel’de bir araya gelerek yerel seçimlerin ardından Kocaeli teşkilatı olarak yol haritalarını belirlediler. Önümüzdeki aylarda kongre sürecine girmesi beklenen İYİ Parti’de ilçe başkanları ortak bir şekilde il başkanı olarak Şanbaz Yıldız’la yola devam etme kararı aldılar. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ında ilçe başkanlarından memnun olduğunu ve yola birlikte devam etmek istediği toplantı sonrası ortaya çıkan tabloda İYİ Parti’nin kongrelerinde il başkanı ve ilçe başkanlarının değişmemesi bekleniyor. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan il başkanı ŞanbazYıldız: “Tüm ilçe başkanlarımızın görüşünü aldık. Ortak bir şekilde birlikte yürümeye devam etme kararına vardık. İlçe Başkanlarımıza çalışmaları ve azimleri için teşekkür ediyorum” dedi. Selin BECER