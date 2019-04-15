Merhum Mimar Cengiz Ulusoy’un eşi Sevinç Ulusoy (78) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. 1 çocuk annesi olan Ulusoy, bugün (Pazartesi) ikindi namazına müteakip İzmit Fevziye Camii’nden kaldırılarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
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Sevinç Ulusoy vefat etti
Merhum Mimar Cengiz Ulusoy’un eşi Sevinç Ulusoy (78) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz