Sevinç Ulusoy vefat etti

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Merhum Mimar Cengiz Ulusoy’un eşi Sevinç Ulusoy (78) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. 1 çocuk annesi olan Ulusoy, bugün (Pazartesi) ikindi namazına müteakip İzmit Fevziye Camii’nden kaldırılarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.