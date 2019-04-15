Mustafa Kuzu kabri başında anıldı

Gölcük Belediyesi Kurucu Başkanı Mustafa Kuzu vefatının 75.yıl dönümü dolayısıyla Değirmendere'de bulunan kabri başında rahmetle ve dualarla anıldı. Kuzu'nun aile yakınları ve belediye çalışanlarının katıldığı anma programında Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunurken, ilçeye hizmet eden tüm başkanlar için de dua okunduğu belirtildi.

‘DEĞERLİ BİR BÜYÜĞÜMÜZ’

Anma töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük’te geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı yapmış değerli büyüklerimiz bizler için çok değerli. Vefatlarının yıldönümlerinde kabirleri başında anma programı düzenleyerek, onları ve değerli hizmetlerini hatırlamış oluyor, bir nevi vefa örneği gösteriyoruz. Mustafa Kuzu ağabeyimizde ilçemizin kurulmasına hizmet etmiş, çok değerli bir büyüğümüz. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun inşallah” dedi.

MUSTAFA KUZU KİMDİR?

Gölcük Belediyesi'nin Kurucu Belediye Başkanı olarak 1936 yılında 1 yıl belediye başkanlığı yapmış olan Mustafa Kuzu 14.04.1944 yılında vefat etti.