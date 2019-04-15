En güzel okuyanı seçtiler

Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde 17 okulun katıldığı 4. Sınıf öğrencileri arasında düzenlenen ”Etkin Sesli Okuma Yarışması” Turan Güneş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kandıra merkez ve köy okullarından gelen okul birincilerinin yarıştığı yarışmada okunan hikâyeleri dinleyen davetliler, öğretici ve ders verici hikâyeleri yarışmaya katılan öğrencilerden dinlediler. Jüri üyeleri sonuçları değerlendirirken çocukları hem eğlendirmek hem öğretmek adına kelime oyunu yapıldı.



ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Şube Müdürü İbrahim Emre, Seyitaliler Okul Müdürü Mustafa Koçak ve Kefken İlkokul Müdürü Hasan Çiftçi’den aldı. Ödül alan öğrenciler yarışmada heyecanlı olduklarını ama güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Yarışmada dereceye giremeyen öğrencilere de katılım madalyaları verildi. Etkinlik hakkında konuşan Kaymaz-Araman Müdür Yardımcısı Adem Pehlivan,” Çocuklara bol bol kitap okumaları gerektiğini ve okurken eğlenmeyi seven bireyler olmalarını söyleyerek okuyan günleriniz sizinle olsun. Yarışmada dereceye giren, katılan öğrencilere ve jüri üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER