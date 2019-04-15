Kocaman, cemiyetlere katıldı

Köseköy Mahallesi sakinlerinden Mustafa Yiğit ile Penbe Araçlı’nın çiftinin Mustafa İle nikâhını Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.
MESUT İLE MERAL DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Karatepe Mahallesi sakinlerinden Mesut Oruç ile Meral Karagöz çiftinin Hasan Yılmaz Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.
MELİKE İLE ŞENOL EVET DEDİ
Kartepe Uzuntarla Mahallesi sakinlerinden Melike Şenol ile Sabri Yıldız çiftinin nikah törenlerine Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’da katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.
ÂDEM İLE FAZİLET ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Uzuntarla Mahallesi sakinlerinden Âdem Çolak ile Fazilet Alçiçek Antikkapı Düğün Salonu’nda düzenlenen nikah törenlerine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz