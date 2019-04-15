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Kocaman, cemiyetlere katıldı

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Kartepeli gençlerin mutluluklarına ortak olmaya devam etti

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Köseköy Mahallesi sakinlerinden Mustafa Yiğit ile Penbe Araçlı’nın çiftinin Mustafa İle nikâhını Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.  

MESUT İLE MERAL DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Karatepe Mahallesi sakinlerinden Mesut Oruç ile Meral Karagöz çiftinin Hasan Yılmaz Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi. 

MELİKE İLE ŞENOL EVET DEDİ

Kartepe Uzuntarla Mahallesi sakinlerinden Melike Şenol ile Sabri Yıldız çiftinin nikah törenlerine Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’da katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

ÂDEM İLE FAZİLET ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Uzuntarla Mahallesi sakinlerinden Âdem Çolak ile Fazilet Alçiçek Antikkapı Düğün Salonu’nda düzenlenen nikah törenlerine katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

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