Yıldız’a ziyaretler sürüyor

Geçtiğimiz günlerde Medikal Park Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı olan ve dinlenmeye çekilen Saadet Partisi Eski Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız’a geçmiş olsun ziyaretleri devam ediyor. Bir süredir gribal enfeksiyon nedeniyle hastanede yatan fakat daha sonra safra kesesinde iltihaplanma olduğu ortaya çıkan Yıldız, ameliyata alınmıştı.
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMIYOR
Başkan Yıldız’ın ameliyatının iyi geçtiği ve dinlenmeye çekildiği öğrenilirken, başkan Yıldız’ı dostları ve sevenleri de yalnız bırakmıyor. Yıldız’ı son olarak da, eski belediye meclis üyesi Murat Öner ziyaret etti. Yıldız’a geçmiş olsun dileklerini ileten öner, başkanın bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz