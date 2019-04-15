Taşkın’dan köpekleri zehirleyenlere tepki

Gölcük Hayvan Hakları Aktivistleri Başkanı Gülçin Taşkın son zamanlarda artan ve son olarak Ankara’da yaşanan köpek katliamı hakkında açıklamalarda bulundu. Taşkın, olayda sorumluluğu bulunan şahısların yakalanarak, en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti. Vahşeti gerçekleştirenlerin ceza almaması durumunda bu tür olayların yaşanmaya devam edeceğini aktaran Taşkın, “Sokak hayvanlarına bu vahşeti yapanları ceza almadıkları sürece bu tür haberleri izlemeye devam edeceğiz. Bu nedenle sokak köpeklerini zehirleyen kişilere gerekli cezai işlemlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

‘İNSAN AÇ KALSA NE YAPAR?’

Köpeklerin saldırdığına dair şikayetlerin, köpeklerin yeterince beslenilmemesine bağlayan Taşkın, “Ankara’da yaşanan olay, sonrasında Kütahya’da ve bilindiği gibi geçtiğimiz ay Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’nde köpeklerin zehirlenerek öldürülmesi bizleri üzüyor. İnsan olarak biz tam görevimizi yapmamış oluyoruz. Şimdi hayvanlar saldırıyor diye şikâyet ediliyor. Biz 15 gün aç kalsak ne yaparız? Bir fırına dalar ekmek almaya çalışırız. Bunlarda öyle, aç bırakmayacağız. Güzel bakacağız. Düzenli olarak su ve mamalarını vermemiz gerekiyor. Yaptığımız bu iş Allah’a hizmettir. Yapılan her hizmet hayvana değil Allah’a hizmettir, teşekkürdür” diye konuştu.