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Koçer, Yarhisar’ı gezdi

T.C.G. Koçhisar’ da, 1999- 2000 yılları arasında ikmal bölümünde vatani görevini yapan Erdem Koçer, Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi’ni ailesiyle ziyaret etti.

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1999-2000 yılları arasında Koçhisar’da ikmal bölümünde vatani görevini gerçekleştiren Erdem Koçer, 19 yıl aradan sonra yeniden Koçhisar ile buluştu. Gezide Koçer ailesine, Yarhisar Müzesi Müdürü İlhan Akbulut eşik etti.  Koçer ailesinin gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı duyduğunu memnuniyeti dile getiren Müze Müdürü İlhan Akbulut, “Eşi, 4 yaşındaki kızı İdil ve erkek kardeşiyle birlikte Bursa’dan, eş gemi olan Yarhisar’ı ziyarete gelen misafirlerimize müze gemimizi gezdirip, anılarla dolu bir gün yaşamalarına yardımcı olduk. Anı defterine duygularını yazan Erdem kardeşimize bir de, ziyaretlerinden dolayı teşekkür belgesi takdim ettik” dedi.

Bugün 12:15 TSİ - Kültür-Sanat

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