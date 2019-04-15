Başaran, sözünü tuttu

Körfez ilçesi köylerindeki çalışmalarında, yaşamı boyunca hiç sinemaya gitmemiş emekçi kadınlara verdiği sözü tutan Reyhan Başaran, kalabalık bir toplulukla Tütünçiftlik merkezinde bulunan Körfez Center AVM'deki sinemaya gidip 'Çınar' filmini izledi.
ÜCRETSİZ İZLEDİLER
İşletmecinin 'ücretsiz izleme' olanağı sağladığı kadınlar, benzer etkinliklerin devam ettirilmesi konusunda anlaştı. Başaran da, "Seçim çalışmalarımızda verdiğimiz sözleri tutup yeni bir yol açmaya çalışıyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz