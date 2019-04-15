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GESOTİM güncellendi

Asrın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrasında Necmi Kocaman tarafından kurulan Gölcük Arama Kurtarma Derneği’nin (GESOTİM) kamu yararına dernek statüsünün güncellemesi yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesince işleme konuldu.

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Asrın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sonrasında Necmi Kocaman tarafından kurulan Gölcük Arama Kurtarma Derneği’nin (GESOTİM) kamu yararına dernek statüsünün güncellemesi yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesince işleme konuldu.

HAYIRLI OLSUN

10 Kasım 1999 yılında resmi olarak kurulan ve 2010 yılında yapılan Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) müracaatının güncellemesinin Nisan 2019’da yeniden İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesince işleme konulduğunu açıklayan GESOTİM Başkanı Necmi Kocaman, “GESOTİM ekibinin kamu yararına dernek statüsünün güncellemesi gerekli incelemeler yetkili birimlerce yapılmakta olup, Bakanlar Kurulumuza sunulacaktır. İlimize ilçemize ve GESOTİM ekibimize hayırlı olsun” dedi.

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