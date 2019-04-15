Yılmaz, Kocaman’a başarılar diledi

TÜMSİAD Kocaeli Şubesi Başkanı Abdulkadir Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Şükür Dereköy, İsmail Parlak, Zeki Batu, Vural Ayvaz, Cemal Halil ve Şube Genel Sekreteri Özkan Naz, 31 Mart’ta yapılan seçimlerde AKP’den Kartepe Belediye Başkanı seçilen Av.Mustafa Kocaman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Konuşmaların ardından, TÜMSİAD Kocaeli Şubesi Başkanı Abdulkadir Yılmaz Başkan Av. Mustafa Kocaman’a hediye takdim etti.

STK’LAR ÇOK ÖNEMLİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Av. Mustafa Kocaman, yaptığı konuşmada, “Sivil Toplum Kuruluşları (STK) şehrimiz ve kentimiz için önem arz etmektedir. Bu anlamda TÜMSİAD, yaptığı faaliyetlerle şehrimizin ekonomik yapısına katkı sağlıyor” diyerek ziyaretten dolayı TÜMSİAD heyetine teşekkür etti.