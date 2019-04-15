Şeker: Derince’miz daha da değer kazanacak

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, önceki gün erince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şeker, Aygün ile birlikte Derince’nin beş yıllık süreçte daha da değer kazanacağını ifade etti. Aygün de ziyaretinden dolayı Milletvekili Şeker’e teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde Derince için çalışacaklarını söyledi.