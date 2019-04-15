AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, önceki gün erince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şeker, Aygün ile birlikte Derince’nin beş yıllık süreçte daha da değer kazanacağını ifade etti. Aygün de ziyaretinden dolayı Milletvekili Şeker’e teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde Derince için çalışacaklarını söyledi.
Bugün 12:22 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 12:23 TSİ
Şeker: Derince’miz daha da değer kazanacak
AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, önceki gün erince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Bugün 12:22 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz