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İzmitli genç Eskişehir'de öldürüldü!

İzmit Yeşilova Mahallesinde ikamet eden Selahattin ve Lamiser Katıoğlu çiftinin 3 çocuğundan biri olan 28 yaşındaki Nahit Katıoğlu, Eskişehir'de bıçaklanarak öldürüldü.

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İzmit Yeşilova Mahallesinde ikamet eden Selahattin ve Lamiser Katıoğlu çiftinin 3 çocuğundan biri olan 28 yaşındaki Nahit Katıoğlu, bir süre önce çalışmak amacıyla Kocaeli’den Eskişehir’e gitti. Burada bir barda çalışan Katıoğlu, 2 gün önce barda 2 ayrı grup arasında çıkan arbede esnasında, vücudunun 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

CENAZE YARIN

Olay sonrası Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Katıoğlu’ndan sabah saatlerine acı haber geldi. Talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katıoğlu’nın cenazesi yapılan adli işlemler sonrasında yakınlarına teslim edilirken, cenazesinin yarın (Salı) İzmit Yeşilova Merkez Camiinde kılınan öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

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