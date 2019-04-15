Körfez yeni döneme hazırlanıyor. 31 Mart seçimlerinin ardından başkanlık koltuğuna oturan Şener Söğüt, yeni dönem için ekibini hazırlıyor. Geçtiğimiz dönem başkan yardımcısı olarak görev yapan Faruk Denli, bu dönemde de başkan yardımcısı görevine getirildi. Yine geçtiğimiz dönem başkan yardımcısı olan Selahattin Kabadayıoğlu ise bu dönem sadece meclis üyesi olarak görev yapacak. Kabadayoğlu’nun yerine ise yeni dönemde başkan yardımcılığı koltuğuna mali müşavir İbrahim Çırpan getirildi. Memuriyetten başkan yardımcısı olan isimlerle ilgili ne tür bir çalışma yapılacağı hakkında gelen bir bilgi bulunmuyor. Bülent EKİNCİ
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Denli ve Çırpan başkan yardımcısı oluyor
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yeni dönemde birlikte çalışacağı ekibi oluşturmaya başları, Söğüt’ün başkan yardımcılığı için Faruk Denli ve İbrahim Çırpan siyaseten başkan yardımcılığı görevlerine getirildiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz