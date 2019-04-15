Denli ve Çırpan başkan yardımcısı oluyor

Körfez yeni döneme hazırlanıyor. 31 Mart seçimlerinin ardından başkanlık koltuğuna oturan Şener Söğüt, yeni dönem için ekibini hazırlıyor. Geçtiğimiz dönem başkan yardımcısı olarak görev yapan Faruk Denli, bu dönemde de başkan yardımcısı görevine getirildi. Yine geçtiğimiz dönem başkan yardımcısı olan Selahattin Kabadayıoğlu ise bu dönem sadece meclis üyesi olarak görev yapacak. Kabadayoğlu’nun yerine ise yeni dönemde başkan yardımcılığı koltuğuna mali müşavir İbrahim Çırpan getirildi. Memuriyetten başkan yardımcısı olan isimlerle ilgili ne tür bir çalışma yapılacağı hakkında gelen bir bilgi bulunmuyor. Bülent EKİNCİ

Faruk Denli

İbrahim Çırpan