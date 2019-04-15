Aygün'den ilk talimat! Çenesuyu'nda zamlar geri çekildi

Çenesuyu bayilerinde geçtiğimiz hafta suya yapılan zamlar geri çekildi. Derince Belediyesi’nin iştiraklerinden Çenesuyu A.Ş.’nin toptan satışlarını yapan Derince ve İzmit’teki bayiler geçtiğimiz hafta fiyatlara zam yapmıştı. Derince’deki bayide damacana su fiyatı 2 TL arttırılırken, İzmit’teki bayide ise suya 1 TL fiyat güncellemesi yapılmıştı. Mazbatasını aldıktan sonra göreve başlayan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ilk iş olarak vatandaşların beklentisi doğrultusunda Çenesuyu üzerinden yapılan bu zammı geri çekti.

“HALKIMIZ İSTEDİ”

Başkan Zeki Aygün’ün talimatı sonrasında Derince’deki Malkoç Ticaret’te damacana su fiyatları 9 TL’den 7 TL’ye düşürülürken, İzmit’teki damacana su fiyatları da eski rakamına geri çekildi. Halkın beklentileri doğrultusunda karar aldıklarını belirten Başkan Aygün, Çenesuyu’nun Derince’nin bir değeri olduğunu ve bu değeri hep birlikte koruyacaklarını belirterek, “Seçim sürecinde halkımızla istişarelerimizde Derince’mizi birlikte yöneteceğimizi söylemiştik. Şimdi vatandaşlarımızdan gelen haklı talep doğrultusunda Çenesuyu’nda fiyatları indirdik. Hayırlı olsun” dedi.