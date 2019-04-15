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Tuncay Emir’li öğretmenler Eskişehir’i gezdi

Tuncay Emir Eğitim Kurumları’nın Alikahya’da bulunan Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin öğretmenleri, Eskişehir’e düzenlenen gezide günlük hayatın stresini atma fırsatı yakaladı.

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Tuncay Emir Eğitim Kurumları’nın, Alikahya’da faaliyet gösteren Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde görev yapan öğretmenleri ile idarecileri, hafta sonunu Eskişehir gezisinde değerlendirdi. Tuncay Emir Eğitim Kurumları yetkilileri Erkan Ergi ve Sevil Kolaç’ın da katıldığı etkinlikte, öğretmenler Eskişehir’in önemli mekânlarını gezdi. Öğle yemeğinin ardından kendilerini yoğun programının akışına bırakan grup Masal Atölyesi, Odun Pazarı, Balmumu Müzesi, Ada Sokağı ve Porsuk çayını görme imkânı yakaladı.

‘ÖĞRETMENLERİN DE İHTİYACI VAR’

Gezinin neden yapıldığı hakkında bilgi veren Tuncay Emir Eğitim Kurumları yetkililerinden Erkan Ergi, “Geleceğimiz olan çocukları hayata hazırlayan öğretmenlerin de bu tür moral gezilerine ihtiyaçları var. Moral etkinliklerinin öğretmenlerimizi motive ettiğine ve işine daha çok bağladığına inanıyoruz, bu sebeple moral ve isteklendirme etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Biliyoruz ki öğretmenlerimiz ne kadar mutlu olursa, işlerinde de o kadar başarılı olurlar. Biz de bunların bilincinde olan, büyük ve güzel bir aileyiz” dedi.

Bugün 13:33 TSİ - Eğitim

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